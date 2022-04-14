Також компанія подарує 10 тисяч безкоштовних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури.

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Після отримання схвального рішення від міської влади, Uber відновлює роботу в Києві. Крім того, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходитиме водіям.

Також Uber пожертвує 10 тисяч безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури.

"Від сьогодні Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати негайне відновлення міста, Uber не стягуватиме жодної комісії за поїздки — це означає, що повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, буде надходити безпосередньо місцевим водіям. Також Uber пожертвує 10 тисяч безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, що надають необхідну допомогу й послуги киянам", — коментує регіональна менеджерка Uber в Європі, Близькому Сході та Африці Анабель Діаз.

Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

Нагадаємо, що у Києві відновлюють рух по "синій" та "зеленій" лініях метро.