Также компания подарит 10 тысяч бесплатных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры.

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После получения одобрительного решения от городских властей, Uber возобновляет работу в Киеве. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, поэтому полная стоимость поездок будет поступать водителям.

Также Uber пожертвует 10 тысяч безвозмездных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры.

"С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать ни одной комиссии за поездки — это значит, что полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям. Также Uber пожертвует 10 тысяч безвозмездных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры, оказывающих необходимую помощь и услуги киевлянам", — комментирует региональная менеджер Uber в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Анабель Диаз.

Uber продолжает работать в других украинских городах: во Львове, в Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Напомним, что в Киеве возобновляют движение по "синей" и "зеленой" линии метро.