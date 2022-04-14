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У Києві відновлюють рух по "синій" та "зеленій" лініях
У столичному метро з п'ятниці, 15 квітня, відновлюють рух обома шляхами на "синій" та "зеленій" лініях. Про це повідомляє КМДА.
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07.30 до 19.00. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин.
На "червоній" лінії рух по обох коліях буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", по одному – між станціями "Шулявська" та "Театральна".
Організовано такий рух поїздів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
- синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Без зупинки поїзда проїжджатимуть станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Діють пересадні вузли: "Золоті ворота" — "Театральна"; "Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".
Раніше в київському метро рух поїздів червоною лінією розширили на кілька станцій. Тепер поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
У столиці також відновили рух Південним мостом. Це третій міст, яким можна зараз скористатися, щоби переїхати з лівого берега Дніпра на правий.