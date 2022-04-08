В метро Киева движение по красной ветке продлено: поезда ходят от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

В киевском метро движение поездов по красной линии расширили на несколько станций. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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До этого поезда курсировали от станции "Шулявская" до станции "Театральная". При этом без остановки поезда будут проходить через три станции: "Берестейская", "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Пересесть с одной ветки на другую можно на узлах: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", "Золотые ворота" – "Театральная".

Метро Киева для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. На всех линиях поезда в среднем ходят с интервалом в один час.

"График работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", — напомнили в КГГА.

Как курсируют поезда по веткам киевского метро:

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", и от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор";

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Что касается наземного транспорта, то в столице постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, с 7 апреля заработали 11 маршрутов.

Актуальную информацию по графику движения наземного транспорта можно проверить в Telegram-канале КГГА.

Также "Укрзализныця" запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.

Фото: ua.depositphotos.com