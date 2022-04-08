У метро Києва рух червоною лінією продовжено: поїзди ходять від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

У київському метро рух поїздів червоною лінією розширили на кілька станцій. Тепер поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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До цього поїзди курсували від станції Шулявська до станції Театральна. При цьому без зупинки поїзди проходитимуть через три станції: "Берестейська", "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Пересісти з однієї гілки на іншу можна на вузлах: "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", "Золоті ворота" – "Театральна".

Метро Києва для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. На всіх лініях поїзди в середньому ходять з інтервалом за одну годину.

"Графік роботи може оперативно змінюватися за потреби. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - нагадали в КМДА.

Як курсують потяги гілками київського метро:

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", та від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір";

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Щодо наземного транспорту, то в столиці поступово відновлюють роботу приватні перевізники. Зокрема, з 7 квітня запрацювали 11 маршрутів.

Актуальну інформацію щодо графіка руху наземного транспорту можна перевірити у Telegram-каналі КМДА.

Також "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.

Фото: ua.depositphotos.com