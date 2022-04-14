В Киеве возобновляют движение по "синей" и "зеленой" линиям

В столичном метро с пятницы, 15 апреля, возобновляют движение по обоим путям на "синей" и "зеленой" линиях. Об этом сообщает КГГА.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут.

На "красной" линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", по одному – между станциями "Шулявская" и "Театральная".

Организовано такое движение поездов:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Действуют пересадочные узлы: "Золотые ворота" — "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта".

Ранее в киевском метро движение поездов по красной линии расширили на несколько станций. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

В столице также возобновили движение по Южному мосту. Это третий мост, которым можно сейчас воспользоваться, чтобы переехать с левого берега Днепра на правый.