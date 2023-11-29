- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Украина может стать членом ЕС до 2030 года, но нужно использовать опыт Польши – бизнес-омбудсмен Роман Ващук
Украина имеет возможность вступить в ЕС в период до 2030 года, но для этого нужно действовать по стратегии, уже продемонстрировавшей успех евроинтеграции. Поэтому украинцам может быть полезен опыт Польши. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук.
"Когда-то я разговаривал с ректором одного колледжа в Польше. В свое время она была польской Ольгой Стефанишиной. Поэтому тогда она рассказала об их опыте евроинтеграции: "Мы понимали, что Польша была крупнейшей страной среди тех, кто вел переговоры по вступлению в ЕС. Потому мы строили переговорные стратегии, координируя свои действия с другими странами", - рассказывает Ващук.
По его словам, Украина тоже может идти по этому пути евроинтеграции: "Украинцы должны понимать, что их страна очень велика, как с точки зрения территории, так и с точки зрения экономического потенциала. При этом она настолько велика, как все остальные страны вместе, что сейчас кандидаты в ЕС", - говорит спикер.
Сегодня Украина стала своего рода лидером велогонки, поэтому если она хочет и дальше быть успешной в ведении евроинтеграционных переговоров, должна договариваться не только один на один с Брюсселем, но и делать это в координации с другими странами – например, Сербией, Черногорией и другими странами. уверен Ващук.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"У всех этих государств большой опыт переговоров с ЕС, поэтому они могут поделиться своим опытом решения проблем и др. Такой подход позволит Украине использовать стратегию группового взаимодействия для эффективного продвижения в ЕС, а также поможет Киеву усилить позиции как лидера в процессе переговоров", - объясняет бизнес-омбудсмен.
Чтобы вступить в ЕС, Украина должна преодолеть коррупцию
В европейских кругах давно говорят о том, что Украина в рамках евроинтеграционных процессов должна искоренить коррупцию. Но чтобы добиться этой цели, нужно реализовать структурные изменения, говорит бизнес-омбудсмен Роман Ващук.
Необходимо , чтобы люди во власти и бизнесе поняли, что пора отказаться от тех потоков. Это важно делать уже сейчас, поскольку Украина находится на этапе начала переговоров о вступлении в ЕС. Скоро страна может стать внутренней частью европейских механизмов. принимать хорошие законы, необходимо менять мышление и принимать европейские ценности. Другого пути нет, ведь снисхождения от ЕС уже не будет. Следовательно, если хочешь стать частью Европы, нужно меняться уже сейчас", - объясняет Роман Ващук.
Напомним, Украина планирует начать официальные переговоры о своем членстве в Европейском Союзе в начале 2024 года, поскольку украинская сторона сможет выполнить все необходимые критерии для начала переговоров до середины декабря 2023 года.
Больше о том, с какими проблемами украинские компании обращаются к бизнес-омбудсмену, читайте в интервью Delo.ua "Украинский бизнес – это не только одни ангелочки". Бизнес-омбудсмен Роман Ващук рассказывает о проблемах отечественных и иностранных компаний.