Україна може стати членом ЄС до 2030 року, але треба використовувати досвід Польщі - бізнес-омбудсмен Роман Ващук

Україна має можливість вступити до ЄС у період до 2030 року, але для цього треба діяти за стратегією, що вже продемонструвала успіх євроінтеграції. Тому українцям може бути корисний досвід Польщі. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

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"Колись я мав розмову з ректоркою одного коледжу в Польщі. Свого часу вона була польською Ольгою Стефанішиною. Тож тоді вона розказала про їх досвід євроінтеграції: "Ми розуміли, що Польща була найбільшою країною серед тих, хто вів переговори щодо вступу в ЄС. Тому ми будували переговорні стратегії, координуючи свої дії з іншими країнами", - розповідає Ващук.

За його словами, Україна теж може йти цим шляхом євроінтеграції: "Українці мають розуміти, що їх країна дуже велика, як з точки зору території, так й з точки зору економічному потенціалу. При цьому вона настільки велика, як всі інші країни разом, що зараз є кандидатами в ЄС", - говорить спікер.

Сьогодні Україна стала свого роду лідером велогонки, тому якщо вона хоче й надалі бути успішною у веденні євроінтеграційних переговорів, має домовлятися не тільки один на один з Брюсселем, але й робити це в координації з іншими країнами – наприклад, Сербією, Чорногорією та іншими країнами, впевнений Ващук.

"Всі ці держави мають великий досвід переговорів з ЄС, тож вони можуть поділитися своїм досвідом вирішення проблем та ін. Такий підхід дозволить Україні використовувати стратегію групової взаємодії для ефективного просування в ЄС, а також допоможе Києву посилити позиції як лідера в процесі перемовин", - пояснює бізнес-омбудсмен.

Щоб вступити в ЄС, Україна має подолати корупцію

В європейських колах давно говорять про те, що Україна в рамках євроінтеграційних процесів має викорінити корупцію. Але щоб досягти цієї мети, потрібно реалізувати структурні зміни, каже бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

"Необхідно, щоб люди у владі та бізнесі зрозуміли, що пора відмовитися від тих потоків. Це важливо робити вже зараз, оскільки Україна знаходиться на етапі початку переговорів про вступ в ЄС. Скоро країна може стати внутрішньою частиною європейських механізмів. Тож тепер вже мало просто приймати гарні закони, необхідно змінювати мислення та приймати європейські цінності. Іншого шляху немає, адже поблажок від ЄС вже не буде. Отже, якщо хочеш стати частиною Європи, треба змінюватися вже зараз", - пояснює Роман Ващук.

Нагадаємо, Україна планує розпочати офіційні переговори щодо свого членства в Європейському Союзі на початку 2024 року, оскільки українська сторона зможе виконати всі необхідні критерії для початку переговорів до середини грудня 2023 року.

Більше про те, з якими проблемами українські компанії звертаються до бізнес-омбудсмена, читайте в інтерв’ю Delo.ua "Український бізнес – це не тільки одні янголятка". Бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповідає про проблеми вітчизняних та іноземних компаній".