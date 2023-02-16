"Укрзализныця" заявляет о незаконности аукциона по добыче гранита на ее месторождении

"Укрзализныця" заявляет, что у нее пытаются отобрать в интересах частной компании карьер в Кировоградской области путем незаконного аукциона на право добычи полезных ископаемых на Перловском (Адабашском) месторождении.

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Как говорится в сообщении госкомпании, и этот карьер, и земельный участок, на котором он находится, принадлежат именно ей. Однако в начале февраля Украинская универсальная биржа провела аукцион на пользование недрами Адабашского месторождения, организатором которого является Государственная служба геологии и недр.

"Этот аукцион состоялся с грубым нарушением требований Кодекса о недрах. Поскольку Адабашское месторождение находится на земельном участке, право постоянного пользования которым имеет АО "Укрзализныця", решение о его отчуждении должен предоставить исключительно наблюдательный совет общества. Такое решение не принималось", - подчеркивают в УЗ.

Кроме того, там указывают, что специальное разрешение на пользование недрами дается после предварительного согласования с соответствующим органом местного самоуправления, однако соответствующим поселковым советом не было дано никаких предварительных согласований.

"Более того, АО "Укрзализныця" уже неоднократно обращалось в Госслужбу геологии и недр с заявлениями о внесении изменений в специальное разрешение на пользование недрами и на продление срока действия специального разрешения №4503 от 21 ноября 2007 года с целью добычи гранита Перловского (Адабашского) месторождения", – говорят в госкомпании.

В то же время ведомство необоснованно, по мнению УЗ, отказало ей в удовлетворении заявлений, причем ответ железная дорога получила с задержкой в 20 дней, после истечения установленного законом срока, что лишило ее возможности своевременно на него отреагировать.

"Таким образом, уже несколько лет блокируется решение о разрешении добывать ископаемые для УЗ и предоставляется это право неизвестной частной компании. Указанные действия могут негативно повлиять на работу стратегически важного для экономики и безопасности Украины предприятия, 100% акций которого принадлежат государству", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Укрзализныце" подчеркивают, что во время полномасштабной войны такие действия могут негативно повлиять на возможность восстанавливать железнодорожную инфраструктуру, поврежденную врагом.

УЗ заверяет, что будет принимать все возможные законные меры для обеспечения защиты интересов стратегически важного для государства предприятия и повторно обратится в Госслужбу геологии и недр о предоставлении спецразрешения на пользование недрами и продлении срока действия спецразрешения. Также компания намерена передать правоохранительным органам факты нарушения законодательства в ходе организации указанного аукциона.

Отметим, что на упомянутом аукционе 7 февраля победило одесское ООО "Управление механизации и транспорта "Трансбуд", которое предложило 3,84 миллиона гривен. Его единственный конкурент в лице ООО "Флот ЮА" предложил 3,83 миллиона. Стартовая цена составляла 3,72 миллиона гривен. Ранее же Госгеонедр пыталась дважды – 29 декабря и 18 января – продать право на добычу на этом месторождении за вдвое большую сумму, но кроме "Трансбуда" на торги никто не подавался.