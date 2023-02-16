"Укрзалізниця" заявляє про незаконність аукціону з видобутку граніту на її родовищі

"Укрзалізниця" заявляє, що у неї намагаються відібрати на користь приватної компанії кар’єр у Кіровоградській області шляхом незаконного аукціону право видобувати корисні копалини на Перлівському (Адабаському) родовищі.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, і цей кар’єр, і земельна ділянка, на якій він знаходиться, належать саме їй. Натомість на початку лютого Українська універсальна біржа провела аукціон на користування надрами Адабаського родовища, організатором якого є Державна служба геології та надр.

"Цей аукціон відбувся з грубим порушенням вимог Кодексу про надра. Оскільки Адабаське родовище знаходиться на земельній ділянці, право постійного користування якою має АТ "Укрзалізниця", рішення про її відчуження має надати виключно наглядова рада товариства. Таке рішення не приймалося", - підкреслюють в УЗ.

Крім того, там вказують, що спеціальний дозвіл на користування надрами надається після попереднього погодження з відповідним органом місцевого самоврядування, однак у відповідній селищній раді не було надано жодних попередніх погоджень.

"Більше того, АТ "Укрзалізниця" вже неодноразово зверталось до Держслужби геології та надр з заявами про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами та на продовження строку дії спеціального дозволу №4503 від 21 листопада 2007 з метою видобування граніту Перлівського (Адабаського) родовища", - кажуть в держкомпанії.

Натомість відомство необґрунтовано, на думку УЗ, відмовило їй в задоволенні заяв, причому відповідь залізниця отримала з затримкою у 20 днів, після спливу встановленого законом строку, що позбавило її можливості своєчасно на неї відреагувати.

"Таким чином уже декілька років блокується рішення щодо дозволу видобувати копалини для УЗ та надається це право невідомій приватній компанії. Зазначені дії можуть негативно вплинути на роботу стратегічно важливого для економіки та безпеки України підприємства, 100% акцій якого належать державі", - йдеться в заяві.

Крім того, в "Укрзалізниці" підкреслюють, що під час повномасштабної війни такі дії можуть негативно вплинути на спроможність відновлювати залізничну інфраструктуру, пошкоджену ворогом.

УЗ запевняє, що вживатиме всіх можливих законних заходів для забезпечення захисту інтересів стратегічно важливого для держави підприємства та повторно звернеться до Держслужби геології та надр щодо надання спецдозволу на користування надрами та продовження строку дії спецдозволу. Також компанія має намір передати правоохоронним органам факти порушення законодавства під час організації вказаного аукціону.

Зазначимо, що на згаданому аукціоні 7 лютого перемогло одеське ТОВ "Управління механізації та тарнспорту "Трансбуд", що запропонувало 3,84 мільйона гривень. Його єдиний конкурент в особі ТОВ "Флот ЮА" запропонував 3,83 мільйона. Стартова ціна скаладала 3,72 мільйона гривень. Раніше ж Держгеонадр намагалася двічі - 29 грудня та 18 січня - продати право на видобуток на цьому родовищі за вдвічі більшу суму, але окрім "Трансбуду" на торги ніхто не подавався.