УПЛ.ТВ: футбольный телеканал, полноценно конкурирующий с общенациональными

Евгений Дикий, президент Украинской Премьер-Лиги о: перспективах украинского футбола как бизнеса; создание футбольного телеканала УПЛ.ТВ; темпы роста и позиции среди общенациональных телеканалов.

Можно ли говорить о футболе как бизнесе в Украине?

— Сегодня, как никогда раньше, мы говорим, что украинский футбол стремится работать по бизнес-схеме. Исторически существовала модель, в которой значительную роль играла поддержка владельца клуба, для которого это был вопрос развития спорта в регионе и социальной ответственности, и этот вклад трудно переоценить.

Но глобальные тенденции в спорте требуют новейших подходов. Футбольные клубы двигаются к модели, где футбол становится источником добавленной стоимости, а не только затрат. Текущие экономические реалии, обусловленные войной, лишь усиливают потребность ускорить этот переход.

Опыт ведущих европейских лиг, с которыми УПЛ постоянно в диалоге, подсказывает какие направления следует ориентироваться: развитие академий, подготовка собственных талантов, эффективная работа на трансферном рынке, объединение медиаправ, цифровизация взаимодействия с болельщиками и создание диджитальных продуктов.

Это путь, позволяющий украинскому футболу развиваться устойчиво и быть конкурентным. Очень важным шагом для всех клубов стала централизация медиаправ и создание мультиформатного канала УПЛ.ТВ. Этого украинский футбол ждал много лет, и я благодарен руководителям клубов за доверие и поддержку в этом вопросе.

Что такое медиаправа в футболе?

— Это право клуба создавать и контролировать видео из своих домашних игр. Проще говоря, это право клуба транслировать футбол и зарабатывать на этом деньги. До 2023 года украинский футбол жил по децентрализованной модели. Хотя европейские лиги – ЛаЛига, Бундеслига, АПЛ – уже давно централизовали медиаправа, и лиги продают их от имени клубов. В Украине УПЛ.ТВ вышел в эфир в 2023 году.

Насколько оправдана была идея создавать в 2023 году исключительно футбольный телеканал?

— Эта идея стратегически оправдана, она оптимальна в наших реалиях. Чемпионат Украины генерирует стабильный контент 8-9 месяцев в году. Даже во время войны, чемпионат проходит в полноценном формате.

УПЛ.ТВ можно смотреть на ОТТ-платформах, в кабельных сетях, много контента в YouTube (за исключением прямых трансляций матчей). Кроме такой мультиформатности, мы контролируем качество трансляции, унифицируем внешний вид чемпионата, консолидируем в одном месте всю футбольную аудиторию. Команда УПЛ.ТВ вышла за пределы просто трансляции футбольных матчей. Эфирная сетка летнего и зимнего межсезонья также насыщена контентом.

УПЛ.ТВ - это производство высокого качества, которое могут оценить и за рубежом, контроль над правами, цифровая экосистема. Сейчас мы начали использовать футбольную аналитику в режиме реального времени. Рассматриваем возможность интеграции виртуальной реальности при трансляции матчей.

Об эффективности работы лучше говорят факты — в июне УПЛ.ТВ было признано лучшим спортивным каналом Украины года по оценкам BigData.UA, в октябре наш телеканал ворвался в топ-10 самых популярных в Украине в сегменте ОТТ и IPTV, где рядом с исключительно футбольным каналом стоят гиганты медийного рынка — общенациональные. А в ноябре УПЛ.ТВ подтвердил тенденцию и закрепился в десятке лучших общенациональных каналов.

Какова экономика УПЛ.ТВ и можем ли говорить об объеме стартовых инвестиций?

— С помощью партнеров мы создавали УПЛ.ТВ по принципу модульности, без капитальных инвестиций в собственную телевизионную инфраструктуру. Потому что это сумасшедшие средства, которые с точки зрения коммерции нецелесообразно вкладывать. За производственный процесс, а именно работу телевизионного аппаратного комплекса отвечает «1+1», который завоевал это право на основании соответствующего тендера. С ними мы проработали все технические требования, соответствие стандартам VAR, офсайдным камерам и так далее. Для студийных проектов работают студии во Львове и Киеве.

Когда был рассчитан стартовый бюджет, мы провели переговоры с нашим постоянным партнером, финансово поддержавшим нас на этапе запуска и продолжающим поддерживать работу УПЛ.ТВ. Также были привлечены европейские инвестиции в развитие канала.

На сегодняшний день у УПЛ.ТВ есть несколько основных источников дохода: продажа эфирного времени для спонсорских и рекламных проявлений в рамках трансляции матчей и других проектов, украинская и международная дистрибуция, интеграция брендов в межматчевый контент.

По результатам работы футбольного сезона 2024/25 годов канал получил доход, и для нас это супер результат.

Мы сконцентрированы не только на трансляциях, но и на создании дополнительных программ развлекательного и информационного направления. Например, запустили полноценный ньюзрум — есть несколько выходов в день спортивных новостей, есть еженедельное ток-шоу, развлекательные программы.

Команда УПЛ создала бизнес-модель с объединенными медиаправами и единственной медиаплощадкой, которой в украинском футболе раньше не существовало.

Вы уже заговорили о спонсоре, а как в целом меняется подход к партнерству в УПЛ?

— Лет 10 назад футбольный спонсор получал логотип на борде и несколько упоминаний в эфире. Потом количество интеграций и возможностей увеличивалось, но все это были имиджевые истории. Сегодня бизнес требует четко понятной измеряемости, интеграций, работающих на конкретные KPI. Для спонсора партнерство не заканчивается через 90 минут с финальным свистком. Он требует создания добавленной стоимости.

Сейчас мы работаем над интеграцией новой модели работы со спонсором. Она будет базироваться на прозрачности, потому что нам важно, чтобы каждый бренд понимал, что он получает, в каких объемах, с какими результатами.

Я верю, что уже в ближайшее время для спонсора истечет период «дай денег – поддержи футбол». Команде УПЛ важно давать решения партнеру с понятным бизнес-эффектом: конверсия в деньги и количество клиентов, формирование лояльности, рост узнаваемости бренда. Футбол – это очень классная эмоциональная платформа и мы начинаем ее использовать как полноценный маркетинговый инструмент.

И еще одно – сверхважное. Благодаря успешной работе УПЛ.ТВ, мы имеем возможность предлагать партнерам полноценную экосистему от физических проявлений на стадионах до создания диджитального продукта с пролонгированным действием.

Сколько стоит партнерство УПЛ?

— Если говорить о титульном — это несколько миллионов долларов за сезон. Традиционно в мире национальные чемпионаты поддерживают букмекерские компании, Украина не исключение.

Но есть разные типы интеграций и форматов сотрудничества для компаний, особенно в формате телевидения. Мы сконцентрированы на том, чтобы привлечь на канал как можно больше партнеров.