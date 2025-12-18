УПЛ.ТБ: футбольний телеканал, який повноцінно конкурує із загальнонаціональними

Євген Дикий, президент Української Прем'єр-Ліги про: перспективи українського футболу як бізнесу; створення футбольного телеканалу УПЛ.ТБ; темпи його зростання та позиції серед загальнонаціональних телеканалів.

Чи можна говорити про футбол як бізнес в Україні?

— Сьогодні, як ніколи раніше, ми говоримо, що український футбол прагне працювати за бізнес схемою. Історично існувала модель, в якій значну роль відігравала підтримка власника клубу, для якого це було питанням розвитку спорту в регіоні та соціальної відповідальності, і цей внесок важко переоцінити.

Але глобальні тенденції у спорті вимагають нових підходів. Футбольні клуби рухаються до моделі, де футбол стає джерелом доданої вартості, а не лише витрат. Поточні економічні реалії, зумовлені війною, лише підсилюють потребу прискорювати цей перехід.

Досвід провідних європейських ліг, з якими УПЛ постійно в діалозі, підказує на які напрямки варто орієнтуватися: розвиток академій, підготовка власних талантів, ефективна робота на трансферному ринку, об'єднання медіаправ, цифровізація взаємодії з уболівальниками та створення діджитальних продуктів.

Це шлях, який дозволяє українському футболу розвиватися стійко та бути конкурентними. Дуже важливим кроком для всіх клубів стала централізація медіаправ та створення мультиформатного каналу УПЛ.ТБ. Цього український футбол чекав багато років, і я вдачний керівникам клубів за довіру та підтримку в цьому питанні.

Що таке у медіаправа у футболі?

— Це право клубу створювати та контролювати відео зі своїх домашніх ігор. Простіше кажучи — це право клубу транслювати футбол та заробляти на цьому гроші. До 2023 року український футбол жив за децентралізованою моделлю. Хоча європейські ліги — ЛаЛіга, Бундесліга, АПЛ — вже давно централізували медіаправа, і ліги продають їх від імені клубів. В Україні УПЛ.ТБ вийшов в ефір у 2023 році.

Наскільки виправданою була ідея створювати у 2023 році виключно футбольний телеканал?

— Ця ідея стратегічно виправдана, вона — оптимальна в наших реаліях. Чемпіонат України генерує стабільний контент 8—9 місяців на рік. Навіть під час війни, чемпіонат відбувається у повноцінному форматі.

УПЛ.ТБ можна дивитись на ОТТ-платформах, в кабельних мережах, багато контенту в YouTube (за виключенням прямих трансляцій матчів). Окрім такої мультиформатності, ми контролюємо якість трансляції, уніфікуємо «зовнішній вигляд» чемпіонату, консолідуємо в одному місці всю футбольну аудиторію. Команда УПЛ.ТБ вийшла за межі просто трансляції футбольних матчів. Ефірна сітка літнього та зимового міжсезоння також насичена контентом.

УПЛ.ТБ — це виробництво високої якості, яку можуть оцінити і за кордоном, контроль над правами, цифрова екосистема. Зараз ми почали використовувати футбольну аналітику у режимі реального часу. Розглядаємо можливість інтеграції віртуальної реальності під час трансляції матчів.

Про ефективність роботи найкраще говорять факти — у червні УПЛ.ТБ було визнано найкращим спортивним каналом України року за оцінками BigData.UA, в жовтні наш телеканал увірвався до топ-10 найпопулярніших в Україні у сегменті ОТТ та IPTV, де поряд з виключно футбольним каналом стоять гіганти медійного ринку — загальнонаціональні розважальні та інформаційні канали. А в листопаді УПЛ.ТБ підтвердив тенденцію і закріпився в десятці найкращих загальнонаціональних каналів.

Яка економіка УПЛ.ТБ і чи можемо говорити про об'єм стартових інвестицій?

— За допомогою партнерів, ми створювали УПЛ.ТБ за принципом модульності, без капітальних інвестицій у власну телевізійну інфраструктуру. Бо це шалені кошти, які з точки зору комерції недоцільно вкладати. За виробничий процес, а саме роботу телевізійного апаратного комплексу відповідає «1+1», який виборов це право на підставі відповідного тендеру. З ними ми пропрацювали всі технічні вимоги, відповідність стандартам VAR, офсайдних камер і так далі. Для студійних проєктів працюють студії у Львові та Києві.

Коли був розрахований стартовий бюджет, ми провели переговори з нашим постійним партнером, який фінансово підтримав нас на етапі запуску і продовжує підтримувати роботу УПЛ.ТБ. Також були залучені європейські інвестиції на розвиток каналу.

На сьогодні в УПЛ.ТБ є декілька основних джерел доходу: продаж ефірного часу для спонсорських та рекламних проявів в рамках трансляції матчів та інших проєктів, українська та міжнародна дистрибуція, інтеграція брендів у міжматчевий контент.

За результатами роботи футбольного сезону 2024/25 років канал отримав дохід, і для нас це є супер результатом.

Наразі ми сконцентровані не лише на трансляціях, але й на створенні додаткових програм розважального та інформаційного напрямку. Наприклад, запустили повноцінний ньюзрум — маємо декілька виходів на день спортивних новин, є щонедільне ток-шоу, розважальні програми.

Команда УПЛ створила бізнес-модель з об'єднаними медіаправами та єдиним медіа майданчиком, якої в українському футболі раніше не існувало.

Ви вже заговорили про спонсорів, а як в цілому змінюється підхід до партнерства в УПЛ?

— Років 10 назад футбольний спонсор отримував логотип на борді та кілька згадок в ефірі. Потім кількість інтеграцій та можливостей збільшувалась — але все це були іміджеві історії. Сьогодні бізнес вимагає чітко зрозумілої вимірюваності, інтеграцій, які працюють на конкретні KPI. Для спонсора партнерство не закінчується через 90 хвилин з фінальним свистком. Він вимагає створення доданої вартості.

Зараз ми працюємо над інтеграцією нової моделі роботи зі спонсором. Вона базуватиметься на прозорості, бо нам важливо аби кожен бренд розумів, що він отримує, у яких обсягах, з якими результатами.

Я вірю, що вже найближчим часом для спонсора закінчиться період «дай грошей — підтримай футбол». Команді УПЛ надважливо давати рішення партнеру зі зрозумілим бізнес-ефектом: конверсія в гроші та кількість клієнтів, формування лояльності, зростання впізнаваності бренду. Футбол — це дуже класна емоційна платформа і ми починаємо її використовувати як повноцінний маркетинговий інструмент.

І ще одне — надважливе. Завдяки успішній роботі УПЛ.ТБ, ми маємо можливість пропонувати партнерам повноцінну екосистему від фізичних проявів на стадіонах, до створення діджитального продукту з пролонгованою дією.

Скільки коштує партнерство УПЛ?

— Якщо говорити про титульне — то це декілька мільйонів доларів за сезон. Традиційно в світі національні чемпіонати підтримують букмекерські компанії, Україна не виключення.

Але є різні типи інтеграцій і форматів співпраць для компаній, особливо у форматі телебачення. Ми сконцентровані на тому, аби залучити на канал якомога більше партнерів.