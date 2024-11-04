Успеть до 6 ноября: кто из бизнесменов имеет шанс получить 287 тыс. грн

Подачу заявок на второй сезон образовательно-стипендиальной программы "Міцність" продлили до 6 ноября. 37 участников из буткемпов имеют шанс получить по 287 тыс. грн в качестве стипендии развития.

Об этом говорится на страницах программы и "Дія.Бизнес".

Напомним, программа "Міцність 2" направлена на оказание поддержки для возобновления, развития и масштабирования пострадавших бизнесов.

Что предлагает программа

3 месяца обучения – онлайн, офлайн или виртуальный буткемп на выбор;

образовательные модули по маркетингу, цифровизации и масштабированию бизнеса;

обучение с более чем 12 экспертами по бизнесу и консультации по психологии;

возможность привлечь стипендии для развития и масштабирования — общий фонд составляет более 12,7 млн грн.

Подать заявку на участие можно до 23:59 6 ноября. Детали по ссылке.

Добавим, что на обучение в офлайн и виртуальный буткемп будет отобрано 200 участников.

После заполнения регистрационной формы все зарегистрированные участники получат письмо на указанную почту с информацией, в какую группу они распределены — онлайн-обучение или буткемп. Отбор проводится независимым жюри, преимущество участия в буткемпах будет предоставляться участникам с прифронтовых и деоккупированных территорий и тем, кто своевременно представил презентации с кратким описанием бизнеса по шаблону.

Офлайн-буткемпы включают в себя углубленную программу с менторским сопровождением, которая проходит параллельно с онлайн-обучением. Они будут проходить на базе 6 центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Буче, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге и Луцке.

Виртуальный буткемп – это углубленная программа с менторским сопровождением, которая проходит параллельно с онлайн-обучением.

Участники буткемпов будут иметь шанс привлечь 37 стипендий для развития и 3 стипендии для масштабирования.

Что известно о стипендиях

Общий фонд стипендий на развитие собственного дела составляет 12 792 000 грн. Они делятся на стипендии масштабирования и стипендии развития.

Стипендии масштабирования:

820 000 грн — I место;

615 000 грн — ІІ место;

492 000 грн — ІІІ место.

Стипендии развития:

По 287 000 грн получат 37 участников по буткемпам;

по 123 000 грн дополнительно получат два участника из онлайн-формата.

Кто может принять участие в программе

Участие в программе могут принять:

владельцы бизнеса из Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областей, которые продолжают свою деятельность или приостановили работу и стремятся ее возобновить;

владельцы бизнеса, релоцированного с прифронтовых территорий, желающие продолжать свою деятельность;

на онлайн-лекторий могут попасть желающие из всех регионов Украины.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый сезон программы "Міцність" показал прекрасный результат — 74 участника прокачали навыки в менеджменте и маркетинге, а еще 20 получили 2+ млн гривен финансовой поддержки.

Справка:

Образовательно-стипендиальную программу "Міцність 2" внедряет сеть центров поддержки предпринимателей Дія.Бизнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и при поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия" (UCBI).