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Успеть до 6 ноября: кто из бизнесменов имеет шанс получить 287 тыс. грн
Подачу заявок на второй сезон образовательно-стипендиальной программы "Міцність" продлили до 6 ноября. 37 участников из буткемпов имеют шанс получить по 287 тыс. грн в качестве стипендии развития.
Об этом говорится на страницах программы и "Дія.Бизнес".
Напомним, программа "Міцність 2" направлена на оказание поддержки для возобновления, развития и масштабирования пострадавших бизнесов.
Что предлагает программа
- 3 месяца обучения – онлайн, офлайн или виртуальный буткемп на выбор;
- образовательные модули по маркетингу, цифровизации и масштабированию бизнеса;
- обучение с более чем 12 экспертами по бизнесу и консультации по психологии;
- возможность привлечь стипендии для развития и масштабирования — общий фонд составляет более 12,7 млн грн.
Подать заявку на участие можно до 23:59 6 ноября. Детали по ссылке.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Добавим, что на обучение в офлайн и виртуальный буткемп будет отобрано 200 участников.
После заполнения регистрационной формы все зарегистрированные участники получат письмо на указанную почту с информацией, в какую группу они распределены — онлайн-обучение или буткемп. Отбор проводится независимым жюри, преимущество участия в буткемпах будет предоставляться участникам с прифронтовых и деоккупированных территорий и тем, кто своевременно представил презентации с кратким описанием бизнеса по шаблону.
Офлайн-буткемпы включают в себя углубленную программу с менторским сопровождением, которая проходит параллельно с онлайн-обучением. Они будут проходить на базе 6 центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Буче, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге и Луцке.
Виртуальный буткемп – это углубленная программа с менторским сопровождением, которая проходит параллельно с онлайн-обучением.
Участники буткемпов будут иметь шанс привлечь 37 стипендий для развития и 3 стипендии для масштабирования.
Что известно о стипендиях
Общий фонд стипендий на развитие собственного дела составляет 12 792 000 грн. Они делятся на стипендии масштабирования и стипендии развития.
Стипендии масштабирования:
- 820 000 грн — I место;
- 615 000 грн — ІІ место;
- 492 000 грн — ІІІ место.
Стипендии развития:
- По 287 000 грн получат 37 участников по буткемпам;
- по 123 000 грн дополнительно получат два участника из онлайн-формата.
Кто может принять участие в программе
Участие в программе могут принять:
- владельцы бизнеса из Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областей, которые продолжают свою деятельность или приостановили работу и стремятся ее возобновить;
- владельцы бизнеса, релоцированного с прифронтовых территорий, желающие продолжать свою деятельность;
- на онлайн-лекторий могут попасть желающие из всех регионов Украины.
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый сезон программы "Міцність" показал прекрасный результат — 74 участника прокачали навыки в менеджменте и маркетинге, а еще 20 получили 2+ млн гривен финансовой поддержки.
Справка:
Образовательно-стипендиальную программу "Міцність 2" внедряет сеть центров поддержки предпринимателей Дія.Бизнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и при поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия" (UCBI).