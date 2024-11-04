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Встигнути до 6 листопада: хто з бізнесменів має шанс отримати 287 тис. грн
Подачу заявок на другий сезон освітньо-стипендіальної програми "Міцність" продовжили до 6 листопада. 37 учасників з буткемпів мають шанс отримати по 287 тис. грн у якості стипендії розвитку.
Про це йдеться на сторінках програми та "Дія.Бізнес".
Нагадаємо, програма "Міцність 2" спрямована на надання підтримки для відновлення, розвитку та масштабування постраждалих бізнесів.
Що пропонує програма
- 3 місяці навчання — онлайн, офлайн або віртуальний буткемпи на вибір;
- освітні модулі з маркетингу, цифровізації та масштабування бізнесу;
- навчання з понад 12 експертами з бізнесу та консультації з психології;
- можливість залучити стипендії для розвитку та масштабування — загальний фонд становить понад 12,7 млн грн.
Подати заявку на участь можна до 23:59 6 листопада. Деталі за посиланням.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Додамо, що на навчання в офлайн та віртуальний буткемпи буде відібрано 200 учасників.
Після заповнення реєстраційної форми усі зареєстровані учасники отримають лист на вказану пошту з інформацією, щодо того до якої групи їх розподілено — онлайн-навчання або буткемпу. Відбір проводиться незалежним журі, перевага участі в буткемпах надаватиметься учасникам з прифронтових та деокупованих територій та тим, хто своєчасно подав презентації з коротким описом бізнесу за шаблоном.
Офлайн-буткемпи включають в себе поглиблену програму з менторським супроводом, яка відбувається паралельно з онлайн-навчанням. Вони відбуватимуться на базі 6 центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у Бучі, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Кременчуку та Луцьку.
Віртуальний буткемп – це поглиблена програма з менторським супроводом, яка відбувається паралельно з онлайн-навчанням.
Учасники буткемпів матимуть шанс залучити 37 стипендій для розвитку та 3 стипендії для масштабування.
Що відомо про стипендії
Загальний фонд стипендій на розвиток власної справи складає 12 792 000 грн. Вони діляться на стипендії масштабування і стипендії розвитку.
Стипендії масштабування:
- 820 000 грн — І місце;
- 615 000 грн — ІІ місце;
- 492 000 грн — ІІІ місце.
Стипендії розвитку:
- По 287 000 грн отримають 37 учасників з буткемпів;
- по 123 000 грн додатково отримають двоє учасників з онлайн-формату.
Хто може взяти участь у програмі
Участь у програмі можуть взяти:
- власники бізнесу з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей, які продовжують свою діяльність або призупинили роботу і прагнуть її відновити;
- власники бізнесу, релокованого з прифронтових територій, які хочуть продовжувати свою діяльність;
- на онлайн-лекторій можуть потрапити охочі з усіх регіонів України.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, перший сезон програми "Міцність" показав прекрасний результат — 74 учасники прокачали навички в менеджменті та маркетингу, а ще 20 отримали 2+ млн гривень фінансової підтримки.
Довідка:
Освітньо-стипендіальну програму "Міцність 2" впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри" (UCBI).