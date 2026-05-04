Категория
Бизнес
Дата публикации
Усталость, страх и реальность войны: как компаниям поддерживать людей и не потерять команду

52% украинцев отмечают, что чаще всего испытывают усталость, а также напряженность (43%), раздражение и разочарование (35% и 34%). Это данные опроса Gradus Research, опубликованного в декабре 2025 года.

С каждым месяцем изнурительной войны бизнесу нужно будет активнее включаться в помощь работникам, страдающим от усталости и психологических трудностей.

Приготовьтесь: это непросто, и вот несколько выводов, к которым мы пришли на основе собственного опыта.

Инсайт первый: люди не просят о помощи

Не ждите, что работники сами будут обращаться за психологической поддержкой.

Мы привыкли гордиться своей стойкостью и несокрушимостью. Даже в условиях острого стресса для нашей культуры естественнее "встать, отряхнуться и идти дальше". Разговоры о сложностях до сих пор часто воспринимаются как слабость. А помощь психолога – как что-то почти табуированное.

Поэтому, когда вы начнете говорить в команде о морально-психологическом состоянии, будьте готовы к реакции типа: "у нас все нормально".

Это подтверждают данные Gradus Research: 41% украинцев на протяжении последних шести месяцев нуждались в психологической помощи, но только 7% обращались к специалистам.

Причина проста. Как сказала одна психологиня во время нашей рабочей встречи: чтобы пойти к психологу, нужен ресурс. А у истощенных людей его просто нет.

Вывод: вместо ожидания запросов следует проактивно интегрировать психологическую поддержку команды в рабочие процессы.

Инсайт второй: "коробочные" решения не работают

Спрос на психологическую поддержку растет, а вместе с ним – и количество предложений на рынке. Однако большинство из них – это "коробочные" решения, не учитывающие специфику конкретной компании.

На практике это выглядит следующим образом: вам предлагают стандартный набор инструментов – вебинары, горячие линии, консультации. С первого взгляда это выглядит хорошо, но не всегда дает результат.

Ключевой вызов – найти партнера, готового погрузиться в ваш контекст и предложить решение конкретно под вас.

Мы прошли этот путь. Сначала работали с партнером, предлагавшим стандартный подход. Но после того, как начала падать вовлеченность работников и снижаться эффективность работы, сменили подрядчика.

Этот непростой шаг позволил нам просмотреть программу в целом. Сегодня мы строим ее как систему, а не как набор активностей и делаем акцент на профилактике, а не реакции.

Вывод : ищите партнеров, которые работают с вашими запросами, а не предлагают универсальные решения "для всех".

Инсайт третий: команды должны адаптироваться к работе с ветеранами

Еще один сложный вызов – возвращение ветеранов к работе.

Около 40 наших сотрудников уже вернулись с фронта. Из-за состояния здоровья не все могут выполнять предварительную работу. Но наша обязанность – помочь им снова почувствовать себя частью команды.

И здесь важно изменить подход. Все чаще от самих ветеранов звучит мысль: адаптироваться должен не только человек, но и среда. И в этом есть логика. Люди возвращаются с другим опытом, другим уровнем ответственности и совсем другой "ценой" решений.

Человек, руководивший подразделением и принимавший решения, от которых зависела жизнь, не всегда может просто вернуться к предыдущей роли. И пока у бизнеса нет готовых ответов, как с этим работать.

Отдельный вызов – коммуникация. Команды часто не понимают, как правильно взаимодействовать с ветеранами, что уместно говорить и как не обидеть. Это новая компетенция, которую нужно формировать.

Наш опыт показывает: стандартные подходы здесь не работают. Ветераны гораздо больше доверяют тем, кто имеет подобный опыт. Именно поэтому мы привлекаем к работе специалистов с боевым опытом, в частности военных психологов. Ибо как сказал нам один ветеран: "Извините, но мне не поможет человек, который не пережил то, с чем столкнулся я, не может мне рассказывать, как я должен себя чувствовать, после того, как я вернулся из "горячей" точки. Я не буду его слушать, мне не интересно».

Вывод: команда должна меняться в соответствии с потребностями военного времени и запросами ветеранов.

Резюме

Поддержка команды во время войны – не разовая инициатива, а системная работа.

Наш опыт показывает:

  • не стоит ждать запроса от людей;
  • универсальные решения не работают;
  • новые вызовы, такие как возвращение ветеранов, нуждаются в новых подходах.

Это сложный и ресурсный процесс. Но ничего не делать – не выход из ситуации, потому что так можно потерять команду.