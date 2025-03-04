Уже скоро мы предложим клиентам обновление приложения Приват24, – Дмитрий Мусиенко, ПриватБанк

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – интервью с Дмитрием Мусиенко, членом правления ПриватБанка по розничному бизнесу.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне российского вторжения и в первые месяцы большой войны. Сделали бы вы что-то иначе? Что именно и почему ?

– Как крупнейший банк, от работы которого зависит более 18 млн клиентов, с первого дня войны мы поддерживали бесперебойную работу электронных сервисов, сети отделений и банкоматов во всех населенных пунктах, где нет прямой военной угрозы, и внедрили меры по поддержке клиентов.

Еще до начала военных действий, имея информацию о потенциальной угрозе, у нас был четкий план работы в военной ситуации. Конечно, план не учитывал полномасштабную войну. Поэтому многие решения в первые дни были приняты с учетом ситуации. Главное для нас – безопасность людей и обеспечение бесперебойной работы платежной инфраструктуры страны.

ПриватБанк имеет самый большой штат работников среди всех банков Украины – 19 000 работников. Все сотрудники банка с начала войны работали и получали зарплату.

В начале войны российская ракета упала возле нашего дата-центра в Днепре. Кажется, это было начало марта 2022 года. Если бы ракета попала – наверняка остановилась бы экономика Украины, поскольку ПриватБанк – самый большой в Украине – 7 тысяч банкоматов, 300 тысяч терминалов в магазинах. Безналичные расчеты просто остановились бы. Поэтому для нас всегда задача номер один – обеспечить операционную стабильность.

Самая большая инновация, которую мы внедрили во время войны, – перевели все наши дата-центры в облако, сделали это на протяжении 45 дней. И сейчас мы абсолютно спокойны за свои дата-центры. Что-нибудь случится – у нас есть все данные, вся информация о клиентах в облаке. Угрозы для операционной стабильности банка, а значит и экономики Украины, нет.

Во второй день после полномасштабного вторжения мы запустили программы для поддержки наших клиентов – розничных и бизнеса. Мы объявили кредитные каникулы по карточкам физлиц, снизили процентную ставку по овердрафту. В марте был отменен ряд транзакционных комиссий, комиссии за эквайринг. К тому же мы предоставили возможность клиентам всех банков снимать наличные деньги в наших банкоматах в пределах лимитов, разрешенных НБУ.

Что касается других процессов, например, мы дали клиентам возможность позвонить в банк из мобильного приложения Приват24, что было критическим для клиентов за рубежом и в прифронтовых зонах, где мобильной связи не было, а Интернет работал.

Чем отличается ПриватБанк накануне вторжения от банка первых месяцев большой войны и от ПриватБанка в настоящее время, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го – в деньгах или активах? И что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

– Главный фокус – стабильность работы сервисов и безопасность. Важнейший проект – перевод дата центров банка в облачное хранилище. Благодаря реализации проекта PowerBanking более 50 % отделений ПриватБанка на сегодняшний день могут работать в ситуации полного блекаута. Они оборудованы генераторами, старлинками.

Не менее важный фокус – диджитализация обслуживания бизнес-клиентов. Именно война ускорила этот тренд.

В первый год войны ПриватБанк и другие государственные банки не остановили кредитование МСБ и стали едва ли не единственным надежным источником финансирования бизнеса, прежде всего аграриев и критически важных отраслей экономики. Чтобы кредитовать в условиях войны, нужно было быстро упростить многие процессы, которые в секторе обслуживания корпоративных клиентов оставались более традиционными по сравнению с розницей.​ Сегодня процедура открытия счета и даже получения бизнес-кредита в ПриватБанке работает исключительно в цифровом формате.

Какие самые большие уроки ПриватБанк извлек за последние три года?

– В бизнесе выигрывает тот, кто лучше и быстрее удовлетворяет потребности клиентов. Эти решения могут поначалу выглядеть убыточными для банка, но в долгосрочной перспективе приносят результат и создают дополнительные возможности на будущее.

Инклюзивность услуг – главный вызов сегодняшнего дня. У нас есть четкая стратегия инклюзивного и безбарьерного банкинга и мы последовательно воплощаем ее. Это уже реальный вызов времени.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает ПриватБанк?

– Даже в условиях войны мы не останавливаем развитие инноваций и инвестиции в цифровые сервисы. В 2024 году ПриватБанк определил несколько ключевых инновационных приоритетов, отражающих последние мировые банковские тренды перехода от продуктоцентрической модели развития технологий к клиентоцентрической модели.

В качестве примера – запуск программы лояльности "Привет", которая первая на банковском рынке построена на технологии искусственного интеллекта и анализа данных и предлагает клиентам персонализированные предложения кэшбеков и скидок от партнеров банка – торговых сетей и производителей.

Уже скоро мы предложим клиентам обновление приложения Приват24. Это часть большой программы инноваций и развития новых цифровых сервисов банка.