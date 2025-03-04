Вже скоро ми запропонуємо клієнтам оновлення застосунку Приват24, – Дмитро Мусієнко, ПриватБанк

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їхніх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з Дмитром Мусієнком, членом правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні російського вторгнення та під час перших місяців великої війни. Чи зробили б ви щось інакше? Що саме і чому?

– Як найбільший банк, від роботи якого залежать більше ніж 18 млн клієнтів, з першого дня війни ми тримали безперебійну роботу електронних сервісів, мережі відділень і банкоматів у всіх населених пунктах, де немає прямої воєнної загрози, та впровадили заходи для підтримки клієнтів.

Ще до початку воєнних дій, маючи інформацію про потенційну загрозу, ми мали чіткий план роботи у воєнній ситуації. Звісно, план не враховував повномасштабної війни. Тому багато рішень у перші дні були прийняті з урахуванням ситуації. Головне для нас – це безпека людей та забезпечення безперебійної роботи платіжної інфраструктури країни.

ПриватБанк має найбільший штат працівників серед усіх банків України – 19 000 працівників. Всі працівники банку з початку війни працювали та отримували зарплату.

На початку війни російська ракета впала біля нашого дата-центру у Дніпрі. Здається, це був початок березня 2022 року. Якби ракета влучила – напевно зупинилась би економіка України. Бо ПриватБанк – найбільший в Україні – 7 тисяч банкоматів, 300 тисяч терміналів у магазинах. Безготівкові розрахунки просто би зупинились. Тому для нас завжди задача номер один – забезпечити операційну стабільність.

Найбільша інновація, яку ми зробили під час війни, – перевели всі наші дата-центри у хмару, зробили це впродовж 45 днів. І зараз ми абсолютно спокійні за свої дата-центри. Будь-що трапиться – в нас є всі дані, вся інформація про клієнтів у хмарі. Загрози для операційної стабільності банку, а відтак і економіки України, немає.

На другий день після повномасштабного вторгнення ми запустили програми для підтримки наших клієнтів – роздрібних та бізнесу. Ми оголосили кредитні канікули за картками фізосіб, знизили відсоткову ставку за овердрафтом. У березні було скасовано низку транзакційних комісій, комісії за еквайринг. До того ж ми надали можливість клієнтам усіх банків знімати готівку в наших банкоматах в межах лімітів, дозволених НБУ.

Щодо інших процесів, наприклад, – ми дали клієнтам змогу зателефонувати в банк з мобільного додатка Приват24, що було критичним для клієнтів за кордоном та у прифронтових зонах, де мобільного звʼязку не було, а Інтернет працював.

Чим відрізняється ПриватБанк напередодні вторгнення від банку перших місяців великої війни та від ПриватБанку зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах? І що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

– Головний фокус – стабільність роботи сервісів та безпека. Найважливіший проект – переведення дата центрів банку в хмарне сховище. Завдяки реалізації проекту PowerBanking більше 50% відділень ПриватБанку на сьогодні можуть працювати в ситуації повного блекауту. Вони забезпечені генераторами, старлінками.

Не менш важливий фокус – діджиталізація обслуговування бізнес клієнтів. Саме війна прискорила цей тренд.

У перший рік війни ПриватБанк та інші державні банки не зупинили кредитування МСБ та стали чи не єдиним надійним джерелом фінансування бізнесу, перш за все аграріїв та критично важливих галузей економіки. Щоб кредитувати в умовах війни, треба було швидко спростити багато процесів, які у секторі обслуговування корпоративних клієнтів залишалися більш традиційними порівняно з роздробом. Сьогодні процедура відкриття рахунку та навіть отримання бізнесом кредиту в ПриватБанку працює виключно у цифровому форматі.

Які найбільші уроки ПриватБанк отримав за останні три роки?

– В бізнесі виграє той, хто краще та швидше задовольняє потреби клієнтів. Ці рішення можуть спочатку виглядати збитковими для банку, але в довготерміновій перспективі приносять результат і створюють додаткові можливості на майбутнє.

Інклюзивність послуг – головний виклик сьогодення. Ми маємо чітку стратегію інклюзивного та безбар’єрного банкінгу і послідовно втілюємо ії. Бо це вже реальний виклик часу.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює ПриватБанк?

– Навіть в умовах війни ми не зупиняємо розвиток інновацій та інвестиції в цифрові сервіси. У 2024 році ПриватБанк визначив для себе кілька ключових інноваційних пріоритетів, що відображають останні світові банківські тренди переходу від продуктоцентричної моделі розвитку технологій до клієнтоцентричної моделі.

Як приклад – запуск програми лояльності "Привіт”, яка перша на банківському ринку побудована на технології штучного інтелекту та аналізу даних і пропонує клієнтам персоналізовані пропозиції кешбеків та знижок від партнерів банку – торгових мереж та виробників.

Уже скоро ми запропонуємо клієнтам оновлення застосунку Приват24. І це є частиною великої програми інновацій та розвитку нових цифрових сервісів банку.