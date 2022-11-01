В Украине упал спрос на новые автомобили, бестселлером месяца стала TOYOTA RAV4

Украинцы зарегистрировали около 3,1 тыс. новых автомобилей в октябре, что на 8% меньше, чем в сентябре и в 2,5 раза меньше, чем в октябре 2021 года.

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Об этом сообщает УкрАвтопром.

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке остается TOYOTA. В октябре было зарегистрировано 665 новых автомобилей этой марки, что на 1% меньше, чем в сентябре и почти вдвое меньше, чем в октябре 2021 года.

Второй результат у SKODA – 326, что на 4,5% больше сентябрьского показателя и только на 3% меньше, чем в октябре 2021 года.

Также в лидерскую тройку вернулась RENAULT – 270 регистраций в месяц, что на 72% больше, чем в сентябре и на 71% меньше по сравнению с октябрем 2021 года.

Четвертый результат у KIA – 269 шт, что на 22% больше по сравнению с сентябрем и на 60% меньше, чем в октябре 2021 года.

Пятый у MERCEDES-BENZ – 230 шт. Это на 26% больше, чем в сентябре и на 17% меньше, чем в октябре 2021 года.

"Титул бестселлера месяца снова достался автомобилю TOYOTA RAV4. Этот кроссовер в течение октября выбрали 300 покупателей", - говорится в сообщении .

Всего с января по октябрь 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 30,9 тыс. новых легковых, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, по информации УкрАвтопром, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше чем в прошлом.