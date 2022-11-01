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В Україні впав попит на нові автомобілі, бестселером місяця стала TOYOTA RAV4
Українці зареєстрували близько 3,1 тис нових автомобілів у жовтні, що на 8% менше, ніж у вересні та у 2,5 рази менше, ніж у жовтні 2021 року.
Про це повідомляє УкрАвтопром.
Зазначається, що найпопулярнішою маркою на ринку залишається TOYOTA. У жовтні було зареєстровано 665 нових автомобілів цієї марки, що на 1% менше, ніж у вересні та майже вдвічі менше, ніж у жовтні 2021 року.
Другий результат у SKODA – 326, що на 4,5% більше вересневого показника та лише на 3% менше, ніж у жовтні 2021 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у лідерську трійку повернулась RENAULT – 270 реєстрацій за місяць, що на 72% більше, ніж у вересні та на 71% менше у порівнянні з жовтнем 2021 року.
Четвертий результат у KIA – 269 шт, що на 22% більше у порівнянні з вереснем та на 60% менше, ніж у жовтні 2021 року.
П’ятий у MERCEDES-BENZ – 230 шт. Це на 26% більше, ніж у вересні та на 17% менше у порівнянні з жовтнем 2021 року.
"Титул бестселера місяця знов дістався автомобілю TOYOTA RAV4. Цей кросовер впродовж жовтня вибрали 300 покупців", - йдеться в повідомленні.
Всього з січня по жовтень 2022 року українці придбали і поставили на облік 30,9 тис. нових легкових , що на 63% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Нагадаємо, за інформацією УкрАвтопром, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік.