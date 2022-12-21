В Украине внедряют сервис, интегрирующий технологию приема платежей в мессенджер

Онлайн Касса в партнерстве с Visa внедряют новый сервис, интегрирующий прием оплат через смартфон в мессенджер. Первое в Украине инновационное решение позволит предпринимателям принимать безналичные платежи и проводить учет товаров в удобном Telegram-чате.

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Платежное решение будет работать на основе технологии Visa Tap to Phone, позволяющей смартфонам с ОС Android и NFC-чипом служить платформой для приема бесконтактной карточной оплаты, подобно обычным платежным POS-терминалам.

Новый сервис имеет такие же надежные протоколы защиты, как и стандартные POS-системы, и построен на базе международного стандарта оплаты чипированными картами EMV, который генерирует уникальную криптограмму для каждой транзакции.

" Мы в Visa рады, что внедряем это революционное решение именно в Украине – государстве, которое за последние годы продемонстрировало потрясающий прогресс в цифровой сфере " , – отметил Александр Стельмах , старший директор Visa по цифровым решениям в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной. Европы – Верим, что технология Visa Tap to Phone, впервые интегрированная в мессенджер, поможет украинскому бизнесу, особенно микро- и малым предпринимателям, адаптироваться к тяжелым экономическим условиям и продолжить работать вопреки кризису ”.

Кроме возможности принимать электронные платежи с помощью смартфона, решение предлагает бизнесу ряд других преимуществ. Так, в чат-боте Онлайн Касса можно регистрировать РРО в налоговой и вести полноценную бухгалтерскую отчетность: учитывать товары и отслеживать остатки, подключить фискализацию, генерировать чеки на покупку или оплату услуг, а также выполнять служебное внесение и служебное изъятие и автоматически формировать отчет .

"Среди предпринимателей по всему миру наблюдается устойчивый рост спроса на решение по ведению учета продаж, который умеет принимать оплаты банковскими карточками на телефоне и выполнять требования налогового законодательства. Наша команда в партнерстве с Visa создала бескомпромиссно простое и функциональное рабочее место кассира в мобильном мессенджере с целью представить готовое решение для индивидуальных предпринимателей. Преимущества такого решения очевидны: доступность, мобильность, низкий порог вхождения ", - рассказывает соучредительница и директор украинского финтех-стартапа "Онлайн Касса" Янина Убоженко.

Платежное решение подходит микро- и малым бизнесам (салоны красоты, СТО, придомовые магазины и т.п.), которые до этого принимали только наличные деньги, но сейчас желают воспользоваться возможностями и преимуществами электронной коммерции. Также новый сервис целесообразно использовать предпринимателям, только планирующим открыть свое дело с небольшим стартовым капиталом.

Отметим, что международная компания платежных технологий Visa, сервисом которой пользуется почти половина населения Земли, стала резидентом налогового пространства “Дія.Сity”.

СПРАВКА:

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях.

ООО "ОНЛАЙН КАСА" – украинский финтех-проект, который создает простые и понятные условия для ведения малого бизнеса, используя инновационные технологии.