В Україні впроваджують сервіс, що інтегрує технологію прийому платежів у месенджер

Онлайн Каса у партнерстві з Visa запроваджують новий сервіс, який інтегрує прийом оплат через смартфон у месенджер. Перше в Україні інноваційне рішення дозволить підприємцям приймати безготівкові платежі та проводити облік товарів у зручному Telegram-чатботі.

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Платіжне рішення працюватиме на основі технології Visa Tap to Phone, яка дозволяє смартфонам з ОС Android та NFC-чипом слугувати платформою для прийому безконтактної карткової оплати подібно до звичайних платіжних POS-терміналів.

Новий сервіс має такі самі надійні протоколи захисту, як і стандартні POS-системи, й побудований на базі міжнародного стандарту оплати чипованими картками EMV, який генерує унікальну криптограму для кожної транзакції.

"Ми у Visa раді, що впроваджуємо це революційне рішення саме в Україні – державі, яка за останні роки продемонструвала приголомшливий прогрес у цифровій сфері, – зазначив Олександр Стельмах, старший директор Visa з цифрових рішень в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи. – Віримо, що технологія Visa Tap to Phone, вперше інтегрована в месенджер, допоможе українському бізнесу, особливо мікро- та малим підприємцям, адаптуватися до важких економічних умов та продовжити працювати попри кризу. Ще ніколи приймати оплати не було так легко: достатньо лише взяти смартфон і відкрити месенджер".

Окрім можливості приймати електронні платежі за допомогою смартфона, рішення пропонує бізнесу низку інших переваг. Так, у чат-боті Онлайн Каса можна реєструвати пРРО в податковій і вести повноцінну бухгалтерську звітність: обліковувати товари та відслідковувати залишки, під’єднати фіскалізацію, генерувати чеки на покупку чи оплату послуг, а також виконувати службове внесення та службове вилучення й автоматично формувати звіт.

"Серед підприємців по всьому світу спостерігається стійке зростання попиту на рішення з ведення обліку продажів, яке вміє приймати оплати банківськими картками на телефоні та виконувати вимоги податкового законодавства. Наша команда у партнерстві з Visa створила безкомпромісно просте та функціональне робоче місце касира прямо в мобільному месенджері з метою представити готове рішення для індивідуальних підприємців. Переваги такого рішення є очевидними: доступність, мобільність, низький поріг входження", - розповідає співзасновниця та директорка українського фінтех-стартапу "Онлайн Каса" Яніна Убоженко.

Платіжне рішення підходить мікро- та малим бізнесам (салони краси, СТО, прибудинкові крамниці тощо), які до цього приймали лише готівку, але нині бажають скористатися можливостями та перевагами електронної комерції. Також новий сервіс доцільно використовувати підприємцям, які лише планують відкрити свою справу з невеликим стартовим капіталом.

Зазначимо, міжнародна компанія платіжних технологій Visa, сервісом якої користується майже половина населення Землі, стала резидентом податкового простору “Дія.Сity”.

ДОВІДКА:

Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими установами у понад 200 країнах і територіях.

ТОВ "ОНЛАЙН КАСА" – український фінтех-проєкт, який створює прості та зрозумілі умови для ведення малого бізнесу, використовуючи інноваційні технології.