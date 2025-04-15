Ветеранская монополия: поддержка или ловушка для бизнеса

По данным Министерства по делам ветеранов, в Украине в настоящее время насчитывается около 851 тысяч ветеранов и членов их семей, однако только 1,5% из них зарегистрированы как физические лица-предприниматели. В то же время, согласно шестому опросу Украинского ветеранского фонда « Потребности ветеранов и ветеранок» , 68,8% респондентов выразили заинтересованность в открытии собственного дела. Наиболее востребованной формой поддержки они назвали материальную — в ней нуждаются 59,8% опрошенных.

С целью реагирования на эти вызовы и усиления экономической состоятельности ветеранского сообщества, по инициативе народного депутата Тараса Тарасенко разработан законопроект №10258 «О ветеранском предпринимательстве». Документ уже поддержан Верховной Радой в первом чтении.

Его цель – создание благоприятных условий для запуска и развития ветеранского бизнеса, а также усиление конкурентоспособности.

Во время работы над законопроектом №10258 в нашу рабочую группу неоднократно обращались представители ветеранских сообществ с предложениями по внедрению ветеранской монополии на отдельных рынках — в частности, в оборонной промышленности, тактической медицине и сфере восстановления.

Идея сразу вызвала дискуссии. Я провела опрос на своей странице в Facebook, и большинство участников высказались в поддержку такой инициативы. Однако уровень публичного одобрения еще не означает эффективность или законодательную целесообразность.

Одна из редакций статьи законопроекта, которую мы рассматривали, предусматривала следующее:

«Ветеранская монополия – состояние товарного рынка, при котором спрос лучше всего удовлетворяется субъектами ветеранского предпринимательства.

Субъект ветеранской монополии – субъект ветеранского предпринимательства, работающий на рынке, что признано ветеранской монополией.

Список таких рынков определяется Кабинетом Министров Украины».

На первый взгляд – позитивная инициатива, создающая "тепличные условия" для поддержки ветеранов. Однако в реальности концепция ветеранской монополии содержит ряд серьезных проблем, как юридического, так и экономического характера.

Подмена понятий: ветеранская монополия ≠ естественная монополия

Предлагаемая модель искусственно отождествляет ветеранскую монополию с природной, тогда как эти явления имеют принципиально разную природу. Согласно Закону Украины «О естественных монополиях», такая монополия возникает только тогда, когда существует объективная невозможность обеспечения конкуренции, или наличие конкуренции является экономически и стратегически нецелесообразным — например, в водоснабжении или транспортировке тепла. Здесь монополия определяется не личностью, а спецификой рынка.

В случае ветеранской монополии наоборот — предпочтение отдается конкретному субъекту только на основании его статуса, не согласующегося с логикой антимонопольного законодательства.

Пробелы в регулировании и риски злоупотреблений

Сегодняшнее законодательство не позволяет «назначать» участника рынка только на основании его принадлежности к определенной социальной группе. Ни одна редакция закона не допускает закрепления рынка за конкретным игроком даже в рамках естественной монополии. Установление такого порядка для ветеранского бизнеса фактически вводит преференции по происхождению, а не по экономической целесообразности.

Более того, предусмотренное в законопроекте право Кабинета Министров определять рынки для ветеранской монополии — потенциально опасный инструмент, который может привести к коррупции, политическому лоббизму и переделу сфер влияния.

Принципиальная ошибка: не все ветераны одинаковы

Еще один фундаментальный риск – исключение конкуренции между самими ветеранами. Если предоставление монопольного положения состоится только одному предприятию, то другие ветеранские компании, также имеющие опыт, профессию и ресурсы, будут лишены права работать на рынке. Это парадокс: под прикрытием поддержки ветеранского бизнеса государство может лишить его основного двигателя свободной конкуренции.

Например, даже если рынок дронов будет признан ветеранской монополией, это не означает, что все желающие ветеранские предприятия смогут их производить. Фактически доступ получит только одна или несколько компаний.

Альтернатива: равенство вместо монополий

Вместо сомнительного механизма монополии государство могло бы выбрать прозрачную, справедливую модель поддержки ветеранского бизнеса. Это создание равных условий доступа к публичным закупкам, предоставление налоговых льгот, учебных программ, грантов и выгодных кредитных программ для всех ветеранских предприятий без закрытия рынков для других игроков. Государство должно на системном уровне заботиться о развитии добросовестной конкуренции, а не о ее ограничениях.

Условная «монополия» в поддержку ветеранского бизнеса превращается в барьер, который вредит и самим ветеранам, и рыночной экосистеме в целом.

В настоящее время одним из самых мощных драйверов поддержки ветеранского предпринимательства является украинский ветеранский фонд. По официальным данным, он уже профинансировал инициативы ветеранов и членов их семей почти на полмиллиарда гривен, сохраняя при этом принцип открытости и равного доступа к рынкам.

При участии LUN и UKLON фонд создал интерактивную карту ветеранских бизнесов, позволяющую легко ознакомиться с уже действующими инициативами.

Среди ярких примеров региональной поддержки выделяется Львов, где ветеранский бизнес получает особое внимание.

Все эти примеры указывают на главное: ветеранское предпринимательство нуждается не в закрытости, а в открытости, конкуренции и доступе к возможностям в каждом регионе.

Итог

Ветеранская монополия — это не инструмент поддержки, а риск создания новых привилегированных каст, манипуляций со стороны государственных органов и бизнеса, разъединение самого ветеранского сообщества. Под видом помощи можно создать новую систему закрытых рынков, где интересы простых ветеранов будут последними в списке.

Поддержка должна строиться не на исключении, а на равенстве. Потому что сильное государство — это развивающее конкуренцию, а не замыкающее рынки на "своих".