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Во Львове поймали бизнесмена, управлявшего сетью обменников в оккупированном Бердянске
Во Львове задержан гражданин, который вел предпринимательскую деятельность в оккупированном Россией Бердянске Запорожской области. Как сообщают в Офисе генерального прокурора, уже после оккупации города войсками РФ он, находясь на подконтрольной Украине территории, организовал ведение хозяйственной деятельности по обмену валют.
По данным следствия, подозреваемый в сговоре с незаконными оккупационными властями в мае 2022 года зарегистрировал несколько субъектов предпринимательской деятельности, получил соответствующие "лицензии" и организовал работу пунктов обмена валют.
Находясь на подконтрольной Украине территории, злоумышленник руководил указанной деятельностью, давал указания соучастникам, получал прибыль, организовывал передачу денежных средств незаконным органам власти за содействие в осуществлении такой деятельности.
Также он организовывал вывод полученных денежных средств на территорию, подконтрольную Украине. Как указывают в прокуратуре, по результатам принятых мер подозреваемый был задержан во Львове.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом расследованием занимается следственный отдел управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство в деле осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева. Более подробных пояснений в ведомстве не приводят.
Сообщается лишь, что мужчине сообщено о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (ведение хоздеятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти на оккупированной территории). По ходатайству прокурора суд применил к подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним также, что в декабре Госбюро расследований передало в суд материалы по шести бывшим правоохранителям из Бердянска, которые изменили присяге и перешли на работу к оккупантам, "сливая" им данные об экс-коллегах.