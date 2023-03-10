У Львові піймали бізнесмена, що керував мережею обмінників в окупованому Бердянську

У Львові затримали громадянина, який вів підприємницьку діяльність в окупованому Росією Бердянську Запорізької області. Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, вже після окупації міста військами РФ він, перебуваючи на підконтрольній Україні території, організував ведення господарської діяльності з обміну валют.

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За даними слідства, підозрюваний у змові з незаконною окупаційною владою у травні 2022 року зареєстрував декілька суб’єктів підприємницької діяльності, отримав відповідні "ліцензії" та організував роботу пунктів обміну валют.

Перебуваючи на підконтрольній Україні території, зловмисник керував вказаною діяльністю, надавав вказівки співучасникам, отримував прибуток, організовував передачу грошових коштів незаконним органам влади за сприяння у здійсненні такої діяльності.

Також він організовував виведення отриманих грошових коштів на територію, підконтрольну Україні. Як вказують в прокуратурі, за результатами вжитих заходів підозрюваного було затримано у Львові.

При цьому розслідуванням займається слідчий відділ управління поліції в метрополітені ГУНП в Києві за оперативного супроводу департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура Києва. Більш детальних пояснень у відомстві не наводять.

Повідомляється лише, що чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на окупованій території). За клопотанням прокурора суд застосував до підозрюваного безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо також, що у грудні Держбюро розслідувань передало до суду матеріали щодо шістьох колишніх правоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі та перейшли на роботу до окупантів, "зливаючи" їм дані про ексколег.