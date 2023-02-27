Завод Pepsi и крупный производитель томатов возобновляют работу в Николаевской области, – Ким

В Николаевской области возобновляют работу компания PepsiCo и крупный производитель томатов. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Два крупных предприятия уже начали работать. Одно из них – PepsiCo, которое восстанавливает свой завод, другое предприятие – мировой лидер по экспорту томатов. Поэтому бизнес тоже не боится, работает и возобновляется, но мы хотели бы, чтобы это происходило быстрее", – сказал Ким.

Он не назвал компанию-производителя томатов, однако "Интерфакс-Украина" отмечает, что речь идет об Agrofusion, которая заявляла о планах возобновить работу трех своих заводов по переработке томатов в Николаевской и Херсонской областях.

PepsiCo владеет пятью предприятиями в Украине: завод по переработке фруктов, овощей и производству соков, завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая (все – в Николаевской области); Харьковский молочный комбинат и Киевский молочный завод. Крупнейшими брендами компании в Украине являются "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Славяночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Ессентуки", "Аква минерале", Lay's и " ХрусTeam".

Agrofusion занимается выращиванием и переработкой помидоров для производителей соков, кетчупов и томатных соусов. Компания производит томатную пасту под ТМ "Инагро", представленную в 45 странах мира.

Напомним, в сентябре 2022 года PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. После полномасштабного вторжения РФ в Украину американская компания продавала в РФ остатки продукции.