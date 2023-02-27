Завод Pepsi та великий виробник томатів відновлюють роботу на Миколаївщині, – Кім

У Миколаївській області відновлюють роботу компанія PepsiCo та великий виробник томатів. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Два великі підприємства вже почали працювати. Одне з них – PepsiCo, що відновлює свій завод, інше підприємство – світовий лідер із експорту томатів. Тому бізнес теж не боїться, працює та відновлюється, але ми хотіли б, щоб це відбувалося швидше", — сказав Кім.

Він не назвав компанію-виробника томатів, однак "Інтерфакс-Україна" зауважує, що йдеться про Agrofusion, яка заявляла про плани відновити роботу трьох своїх заводів із переробки томатів у Миколаївській та Херсонській областях.

PepsiCo володіє п'ятьма підприємствами в Україні: завод із переробки фруктів, овочів та виробництва соків, завод із виробництва соків, газованих напоїв та холодного чаю (усі – в Миколаївській області); Харківський молочний комбінат та Київський молочний завод. Найбільшими брендами компанії в Україні є "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Єсентуки", "Аква мінерале", Lay's та "ХрусTeam".

Agrofusion займається вирощуванням та переробкою томатів для виробників соків, кетчупів та томатних соусів. Компанія виробляє томатну пасту під ТМ "Інагро", яка представлена у 45 країнах світу.

Нагадаємо, у вересні 2022 року PepsiCo припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну американська компанія продавала в РФ залишки продукції.