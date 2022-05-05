Заводы, которые выпускают в РФ украинскую водку "Хортиця", "Мороша", "Первак", сменили собственника

Российские заводы, где выпускали водку под торговыми марками "Хортиця", "Мороша", "Первак" из портфеля холдинга Global Spirits, который принадлежит украинскому бизнесмену Евгению Черняку, сменили собственника.

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Предприятия должны также пересмотреть ассортимент, отказавшись от марок Global Spirits. Об этом передает Коммерсантъ.

Алкогольную продукцию под этими торговыми марками выпускали на заводах в РФ "Русский север" и "Родник и К". Как пишет издание, участники рынка ранее связывали эти заводы с самим Евгением Черняком. Но в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России. В "Русском севере" также утверждали, что не входят в Global Spirits, а бренды разливают по лицензии.

Представитель "Русского севера" заявил, что у предприятий появился новый собственник, не связанный с Global Spirits. Также сообщается, что договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются.

В апреле оба предприятия, где разливали водку, и связанный с ними дистрибутор ТД "Мегаполис" перешли к Александру Беспалову.

Напомним, что в марте этого года Холдинг Global Spirits семьи Черняков отозвал лицензию на производство алкоголя в Российской Федерации. Это решение связано с военной агрессией РФ против Украины. В компании заявили, что поставки продукции в Россию прекратили еще в 2014 году.