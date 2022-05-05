Заводи, що випускають у РФ українську горілку "Хортиця", "Мороша", "Первак", змінили власника

Російські заводи, де випускали горілку під марками "Хортиця", "Мороша", "Первак" з портфеля холдингу Global Spirits, який належить українському бізнесмену Євгену Черняку, змінили власника.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Підприємства повинні також переглянути асортименти, відмовившись від марок Global Spirits. Про це передає Комерсант.

Алкогольну продукцію під цими торговими марками випускали на заводах у РФ "Російська північ" та "Джерельце і К". Як пише видання, учасники ринку раніше пов'язували ці заводи із самим Євгеном Черняком. Але в Global Spirits заперечували, що бізнесмен має активи в Росії. У "Російській півночі" також стверджували, що не входять до Global Spirits, а бренди розливають за ліцензією.

Представник "Руської півночі" заявив, що у підприємств з'явився новий власник, не пов'язаний із Global Spirits. Також повідомляється, що договори використання товарних знаків Global Spirits розриваються.

У квітні обидва підприємства, де розливали горілку, та пов'язаний з ними дистрибутор ТД "Мегаполіс" перейшли до Олександра Беспалова.

Нагадаємо, що у березні цього року Холдинг Global Spirits сім'ї Черняків відкликав ліцензію на виробництво алкоголю у Російській Федерації. Це рішення пов'язане із військовою агресією РФ проти України. У компанії заявили, що постачання продукції до Росії припинили ще 2014 року.