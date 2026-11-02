Бизнес на страхе: почему фильмы ужасов зарабатывают миллионы

Каждую осень, в сезон Геловина, кинотеатры и стриминговые платформы традиционно делают ставку на фильмы ужасов. Впрочем, популярность гороров не ограничивается одним праздником. Это один из самых выгодных жанров киноиндустрии: даже ленты с небольшими бюджетами могут приносить миллионные доходы, а для начинающих режиссеров ужасы часто становятся возможностью заявить о себе. Dilo рассказывает, почему гороры остаются настолько прибыльными и как им удается зарабатывать большие деньги при сравнительно скромных расходах.

Страх не зависит от бюджета

Главная особенность жанра состоит в том, что коммерческий успех фильма не всегда зависит от размера производственного бюджета. "Это очень круто для старта", - говорит режиссер Любомир Левицкий, начавший карьеру именно с триллера-хоррора и давно изучающий, как работает этот жанр.

По его словам, главный ресурс в хорроре совсем не дорогие спецэффекты: "Это сильная драматургия, режиссура, атмосфера, звук и цвет, саспенс и способность вызвать у зрителя эмоцию. Саспенс - это вообще бесплатно, а держит он как экшн за 100 миллионов".

Бюджет хоррора формируется так же, как в любом другом фильме: разработка сценария, предварительный период, актерский состав, съемочная группа, локации, техническое обеспечение, съемочный процесс и постпродакшн. Разница в том, что для этого жанра эти статьи можно эффективно сжимать, не утрачивая главного.

Что делает гороры прибыльными

По словам Левицкого, окупаемость ужастиков зависит от трех факторов: производственного бюджета, маркетинговой стратегии и потенциала аудитории. Даже дешевый в производстве фильм может провалиться в прокате, если не найдет своего зрителя. В то же время, большие затраты не гарантируют успеха без четкого понимания того, для кого создают ленту.

Еще одно преимущество горерей – их международный потенциал. В отличие от комедий, часто опирающихся на языковые особенности, локальный юмор и культурный контекст, фильмы ужасов апеллируют к эмоции страха. Это помогает им находить аудиторию в разных странах. "Поэтому хорроры хорошо продаются в мире, и в кинотеатры, и на платформы", - объясняет режиссер.

В то же время важно понимать, что кассовые сборы фильма не равны прибыли студии . Часть денег остается кинотеатрам, дистрибьюторам и другим участникам прокатного процесса. На то, как распределяются деньги между участниками индустрии, тоже влияет экономика кинопроката

Примеры успеха и предостережения

Самые успешные фильмы ужасов, демонстрирующие, насколько прибыльным может быть этот жанр.

"Паранормальное явление" (Paranormal Activity) стоило всего несколько десятков тысяч долларов, а в прокате собрало около 190 млн. долларов.

"Ловушка" (Get Out) с бюджетом около 4,5 млн долларов заработала более 250 млн в мировом прокате.

"Астрал" (Insidious) с бюджетом около 1,5 млн. собрал примерно 100 млн.

В то же время Левицкий предостерегает, что такие кассовые успехи скорее исключение, чем правило. Далеко не каждый горор становится прибыльным. На один громкий хит приходятся десятки фильмов, так и не находящих своей аудитории.

Украинские гороры: от "Штольни" до «Конотопской ведьмы»

Украинский гордёр появился не вчера. Дебютом самого Левицкого в 2006 году стала "Штольня", первый украиноязычный триллер и фильм ужасов в истории независимого украинского кино. Лента вышла в прокат и со временем получила культовый статус. В 2013 году режиссер выпустил молодежный горор "Тени незабытых предков" с бюджетом 877 тыс. долларов.

Самый громкий пример последних лет - "Конотопская ведьма" . Фильм режиссера Андрея Колесника, для которого это кинодебют, вышел в прокат 22 августа 2024 года. Это первая лента из линейки гороров Film.UA Group, опирающаяся на украинский мифологический бэкграунд. Древняя ведьма из Конотопа, отрекшаяся от своих сил ради любви, мстит русским военным за убийство любимого. Создатели говорят, что история вдохновлена реальным случаем: женщина из Конотопа проклятиями встретила оккупанта.

Украинский потенциал

Украинское кино имеет значительный потенциал в таких жанрах как горор, триллер и экшн. К тому же для создания подобных лент хватает сюжетов, в частности в украинской мифологии и фольклоре. "У нас только в Карпатах сколько мистики и персонажей", - отмечает Любомир.

Мифология, фольклор и визуально выразительные локации дают украинским кинематографистам то, что в хороре ценится больше всего: оригинальную историю с личным лицом. А такие истории, как показывает мировой опыт, могут работать на глобальную аудиторию.