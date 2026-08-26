Как фильм зарабатывает за пределами украинского проката

20 августа, накануне Дня Независимости, в прокат вышел фильм "Поезд "Красная рута", продюсерами которого стали Юрий Горбунов и Зоя Сошенко. Это третья часть франшизы о поезде, после зимних "Поезд к Рождеству" и "Поезд в 31 декабря". Премьеру приурочили 5 55-летие фильма-концерта "Красная рута". На примере этих картин delo.ua рассказывает, из чего состоит экономика украинского комедийного кино и почему кассовые сборы в миллион долларов не означают миллион прибыли для продюсера.

Бюджет производства

Продюсер фильма Зоя Сошенко рассказала Delo.ua, что бюджет игровых фильмов уровня "Поезда "Красная рута" в среднем составляет не менее $500 тысяч, что по нынешнему курсу составляет примерно 22,5 млн грн. Основную часть бюджета составляют расходы на актерский состав, локации и декорации.

По словам Сошенко, команда стремилась, чтобы летняя часть франшизы отличалась от предыдущих зимних, в частности цвет поезда сменили снаружи и внутри, проводникам сшили отдельную красную форму. Также полностью обновлен интерьер купе и вагона-ресторана и изготовлен реквизит с надписями "Красная рута".

В производственный бюджет коммерческих проектов обычно добавляют еще около 10% на промо и маркетинг. По словам Сошенко, эту часть следует учитывать в финансовой модели украинского фильма.

Сколько фильм должен собрать в прокате

Кассовые сборы фильма не равны доходу его производителей. Из стоимости проданных билетов около половины остаются кинотеатрам. Из остальных средств свою комиссию получает дистрибьютор. По словам Сошенко, в зависимости от жанра фильма, актерского состава и сезона проката, процент комиссии может составлять от 10% до 20%. В результате продюсерам возвращается только часть общей кассы.

Поэтому фильму недостаточно собрать в прокате сумму, эквивалентную его бюджету. Если производство стоит 22,5 млн грн, а еще около 10% бюджета направляют на маркетинг, для окупаемости только за счет кинотеатрального проката собрание должно быть в несколько раз больше. При таком распределении доходов речь идет ориентировочно о 65–70 млн. грн.

Соответственно, громкие цифры кассовых сборов не следует воспринимать как заработок продюсеров. Условный миллион долларов распределяется между несколькими участниками рынка, а производителям достается только его часть.

В то же время, прокат не является единственным источником возврата инвестиций. Еще до премьеры часть расходов могут покрыть спонсорские интеграции, предварительные продажи прав телеканалам и VOD-платформам, государственная поддержка или частные гранты. Поэтому реальная точка окупаемости зависит от финансовой модели конкретного фильма и того, какую часть бюджета удалось вернуть еще до выхода ленты в кинотеатры.

Комедии против военных драм

На вопрос, выгоднее ли снимать комедии, чем тяжелые драмы о войне, Сошенко подчеркнула, что семейные именно комедии сегодня являются самым быстрым по окупаемости и финансово оправданным жанром с точки зрения бизнеса. В целом крупнейшие кассовые сборы в Украине сейчас обеспечивают коммерческие фильмы .

Для примера: коммерческие проекты FILM.UA, например "Поезд в 31 декабря", "Конотопская ведьма" и "Песики", уже окупились в прокате и принесли дивиденды инвесторам. Финансовая модель военной драмы обычно больше ориентирована на фестивальный прокат, стриминговые платформы и грантовое финансирование, чем на массовые сборы в кинотеатрах.

Об успешности фильма "Поезд в 31 декабря" сообщал генеральный директор Multiplex Роман Романчук. По его словам, этот фильм вошел в число коммерчески успешных украинских фильмов , в том числе из-за того, что украинский контент стал более качественным.

Как фильм зарабатывает за пределами украинского проката

Продюсеры все более активно смотрят за пределы внутреннего проката. За последние полгода заметно возрос интерес к международному кинопрокату на украинском языке для диаспоры, говорит Сошенко. При условии предварительного планирования международного проката фильм может выйти более чем в 20 странах на четырех континентах: от Канады до Австралии. Такие продажи могут вернуть продюсерам еще 10–20% бюджета фильма.

Успешные украинские фильмы могут собирать в прокате в разы больше порога окупаемости в 65–70 млн грн. Например, "Мавка. Лесная песня" в свое время собрала более 140 млн грн в украинском прокате.