Як фільм заробляє за межами українського прокату

20 серпня, напередодні Дня Незалежності, у прокат вийшов фільм "Потяг "Червона рута", продюсерами якого стали Юрій Горбунов і Зоя Сошенко. Це третя частина франшизи про потяг, після зимових “Потяг до Різдва” та “Потяг у 31 грудня”. Прем'єру приурочили одразу до кількох дат: 35-річчя Незалежності України та 55-річчя фільму-концерту “Червона рута”. На прикладі цих стрічок delo.ua розповідає, з чого складається економіка українського комедійного кіно і чому касові збори в мільйон доларів не означають мільйон прибутку для продюсера.

Бюджет виробництва

Продюсерка фільму Зоя Сошенко розповіла Delo.ua, що бюджет ігрових фільмів рівня "Потяга "Червона рута" в середньому становить не менше $500 тисяч, що за нинішнім курсом складає приблизно 22,5 млн грн. Основну частину бюджету становлять витрати на акторський склад, локації та декорації.

За словами Сошенко, команда прагнула, щоб літня частина франшизи відрізнялася від попередніх зимових, зокрема колір потяга змінили зовні і всередині, провідникам пошили окрему червону форму. Також повністю оновлено інтер'єр купе та вагона-ресторану та виготовлено реквізит із написами "Червона рута".

До виробничого бюджету комерційних проєктів зазвичай додають ще близько 10% на промо та маркетинг. За словами Сошенко, цю частку варто враховувати у фінансовій моделі українського фільму.

Скільки фільм має зібрати в прокаті

Касові збори фільму не дорівнюють доходу його виробників. Із вартості проданих квитків близько половини залишається кінотеатрам. Із решти коштів свою комісію отримує дистриб’ютор. За словами Сошенко, залежно від жанру фільму, акторського складу та сезону прокату відсоток комісії може становити від 10% до 20%. У результаті продюсерам повертається лише частина загальної каси.

Тому фільму недостатньо зібрати в прокаті суму, еквівалентну його бюджету. Якщо виробництво коштує 22,5 млн грн, а ще близько 10% бюджету спрямовують на маркетинг, для окупності лише за рахунок кінотеатрального прокату збори мають бути в кілька разів більшими. За такого розподілу доходів йдеться орієнтовно про 65–70 млн грн.

Відповідно гучні цифри касових зборів не варто сприймати як заробіток продюсерів. Умовний мільйон доларів розподіляється між кількома учасниками ринку, а виробникам дістається лише його частина.

Водночас прокат не є єдиним джерелом повернення інвестицій. Ще до прем'єри частину витрат можуть покрити спонсорські інтеграції, попередній продаж прав телеканалам і VOD-платформам, державна підтримка або приватні гранти. Тому реальна точка окупності залежить від фінансової моделі конкретного фільму та від того, яку частину бюджету вдалося повернути ще до виходу стрічки в кінотеатри.

Комедії проти воєнних драм

На запитання, чи вигідніше знімати комедії, ніж важкі драми про війну, Сошенко наголосила, що сімейні саме комедії на сьогодні є найшвидшим за окупністю і фінансово виправданим жанром з точки зору бізнесу. Загалом найбільші касові збори в Україні зараз забезпечують комерційні фільми.

Для прикладу: комерційні проєкти FILM.UA, як-от "Потяг у 31 грудня", "Конотопська відьма" та "Песики", вже окупилися в прокаті й принесли дивіденди інвесторам. Натомість фінансова модель воєнної драми зазвичай більше орієнтована на фестивальний прокат, стримінгові платформи та грантове фінансування, ніж на масові збори в кінотеатрах.

Про успішність стрічки "Потяг у 31 грудня" повідомляв генеральний директор Multiplex Роман Романчук. За його словами, цей фільм увійшов до числа комерційно успішних українських фільмів, зокрема через те, що український контент став якіснішим.

Як фільм заробляє за межами українського прокату

Продюсери дедалі активніше дивляться за межі внутрішнього прокату. За останні пів року помітно зріс інтерес до міжнародного кінопрокату українською мовою для діаспори, каже Сошенко. За умови завчасного планування міжнародного прокату фільм може вийти більш ніж у 20 країнах на чотирьох континентах: від Канади до Австралії. Такі продажі можуть повернути продюсерам ще 10–20% бюджету стрічки.

Успішні українські фільми можуть збирати в прокаті в рази більше за поріг окупності в 65–70 млн грн. Наприклад, "Мавка. Лісова пісня" свого часу зібрала понад 140 млн грн в українському прокаті.