Як формується бюджет фільму: з чого складаються витрати у 2026 році

Бюджет та фінансовий план — це перше, що необхідно зробити, коли береш у роботу кінопроєкт. Це два документи, які йдуть пліч-о-пліч і за важливістю прирівнюються до сценарію та режисерського бачення, тільки в роботі продюсера. Фактично це мапа проєкту. Без неї неможливо ані спланувати виробництво, ані знайти на нього гроші. Команда Dilo чого складається кошторис фільму, скільки часу займає пошук фінансування і чому копродукція підходить не кожному проєкту.

Бюджет і фінансовий план — це різні документи

Бюджет визначає вартість проєкту:

скільки часу піде на зйомки,

скільки буде знімальних змін,

скільки змін монтажу та кольорокорекції.

Без відповідей на ці питання рухатися далі неможливо. Фінансовий план натомість відповідає на інше запитання: де саме шукати гроші.

В Україні для некомерційного кіно фактично єдиний системний канал являють собою державні пітчинги Держкіно.

Якщо стрічка торкається правозахисних чи соціально значущих тем, з'являється додаткова можливість звернутися до профільних недержавних фондів. Загалом пошук фінансування фільму традиційно займає 9–12 місяців.

Звідки беруться гроші на фільм

Джерел фінансування декілька, і зазвичай продюсери комбінують кілька з них одночасно:

національні та міжнародні фонди , наприклад, IDFA Bertha Fund, Sundance Institute, Cinereach, Doha Film Fund;

телевізійні канали , у Європі внески каналів у документальні проєкти варіюються від 2000 до 80 000 євро залежно від каналу та формату участі;

копродюсери з інших країн , які можуть залучати фінансування у власній країні;

партнери, що надають послуги безкоштовно , в обмін, наприклад, на позицію в титрах як інвестор чи копродюсер.

Цікаво, що шанси здобути фінансування у Держкіно зростають, якщо на момент подачі заявки проєкт вже має підтримку міжнародних фондів. Регіональні фонди зазвичай мають менший конкурс і краще розуміють локальний контекст. Тому саме з них радять починати пошук.

Водночас, співпраця з телеканалами в Україні розвинена значно слабше, ніж у Європі. Канал Current Time активно працює з українськими документальними фільмами, Al Jazeera щороку копродюсує понад сотню стрічок з різних країн із внеском від $10 000 до $25 000, а найвищим досягненням у галузі вважається партнерство з ARTE, який може інвестувати до 80 000 євро в проєкт.

Коли варто шукати копродюсера, а коли — ні

Не кожен проєкт варто робити копродукцією. Ключове питання в тому, чи цікава історія міжнародній аудиторії, чи вона має суто локальний характер. Копродукція має сенс, якщо в проєкту є універсальна тема, зйомки у кількох країнах або команда з різних країн.

Копродюсер зазвичай шукає фінансування у власній країні:

як-то в національному кінофонді,

місцевих організаціях чи на телебаченні,

і часто бере на себе частину витрат на постпродакшн, локальні зйомки та гонорари авторам-громадянам своєї країни.

Варто враховувати, що багато іноземних фондів підтримують проєкт лише за умови, що хтось із авторської команди (режисер, оператор, композитор) є громадянином відповідної країни. Україна на державному рівні має угоди про спільне виробництво з Францією та Ізраїлем; а от угоди з Канадою і Марокко наразі не ратифіковані.

Структура бюджету: два основні блоки

У світовій практиці не існує єдиного універсального шаблону бюджету — кожна країна та фонд мають власні форми. Втім, є кілька загальноприйнятих принципів розподілу витрат.

Перший — поділ на ABOVE THE LINE та BELOW THE LINE:

Блок Що входить Above the line Гонорари авторам (сценарист, режисер, продюсер), витрати на купівлю прав, написання сценарію — фіксовані суми, які не залежать від тривалості виробництва Below the line Усі інші витрати, що змінюються залежно від кількості знімальних чи монтажних змін

Другий принцип — розподіл за етапами виробництва: розробка проєкту (development, може займати до 30% бюджету за європейською практикою), виробництво (production), постпродакшн, промоція та маркетинг, а також загальні адміністративні витрати.

Три пункти, які завжди виокремлюють у кошторисі

Незалежно від країни чи типу проєкту в бюджеті документального фільму окремо закладають:

адміністративні витрати (overhead) — за загальноєвропейською традицією орієнтовно 5–7% бюджету, хоча правила відрізняються по країнах; в Україні Держкіно дозволяє закладати 10% загальностудійних витрат, але не дозволяє закладати непередбачувані витрати чи прибуток компанії;

непередбачувані витрати (contingency) — у середньому 5%, розмір залежить від рівня ризикованості проєкту;

прибуток продакшн-компанії (producer fee) — зазвичай близько 10%, хоча ця цифра є предметом перемовин, а не сталою величиною.

Одна з системних проблем української індустрії — контракт з Держкіно не передбачає прибутку компанії-виробника, що суттєво обмежує можливості розвитку продакшн-студій.

Скільки насправді коштує фільм

Часто початківці помилково думають, що менший бюджет означає більше шансів на фінансування. Насправді якщо порахувати весь власний час продюсера й режисера, а також витрати на постпродакшн та участь у міжнародних воркшопах і пітчингах за мінімальними ринковими розцінками, підсумкова сума рідко буває меншою за 70 000 євро.

Із бюджетом менше 50 000 євро копродюсеру, як правило, просто немає місця в проєкті, а робота з архівними матеріалами коштує окремо: орієнтовно 2000 євро за хвилину за європейськими розцінками.

Окрему увагу привертає гонорар режисера, що традиційно чутлива тема в українській індустрії. Він розраховується як відсоток від загального бюджету: якщо бюджет великий (понад 300 000 євро), гонорар зазвичай становить 5–7%, якщо маленький, то може сягати 7–10%. Точна сума залежить від тривалості проєкту, кількості знімальних днів, складності зйомок та умов конкретного договору.

Тож, бюджет і фінансовий план фільму — це два взаємопов'язані інструменти, без яких професійне виробництво неможливе: перший визначає реальну вартість проєкту, другий — шляхи її покриття.

Українська кіноіндустрія у цьому питанні поки залишається менш диверсифікованою за європейську. Річ у тому, що основне джерело фінансування некомерційного кіно, як ті самі державні пітчинги Держкіно, тоді як у Європі продюсери активно комбінують кошти телеканалів, міжнародних фондів і копродюсерів.

Розширення міжнародних зв'язків, участь у профільних воркшопах на кшталт EURODOC та розуміння світових стандартів формування кошторису залишаються ключовими інструментами, які дозволяють українським продюсерам конкурувати за фінансування на глобальному ринку.