ТНМК — 30 сезонов: как монетизируется украинская группа после 30 лет на сцене

Основными источниками дохода группы ТНМК остаются концерты, незначительные поступления от стриминговых платформ и единичные рекламные контракты. Однако с началом полномасштабного вторжения финансовые приоритеты музыкантов изменились: большую часть заработанных средств группа направляет на поддержку украинской армии. Dilo разобралось, как зарабатывает ТНМК после 30 лет на сцене, сколько средств приносит мерч и как война сменила финансовую модель группы.

Концерты вместо альбомов

Участник группы ТНМК Александр Сидоренко, известный как Фоззи, говорит, что модель группы не сменялась десятилетиями. Альбомы приносили деньги только недолго.

"За исключением короткого периода, когда за альбомы начали, а затем быстро перестали платить хорошие деньги, схема была проста: питают ее только концерты", - пояснил он.

Авторские отчисления , по словам Сидоренко, составляют небольшую часть дохода. Группа направляла их на операционные расходы и не рассчитывала на них как на основной источник.

Стриминги музыканты считают неплохим приложением, которое помогает развиваться. Песни в рекламе и кино называют разовыми историями, иногда "прибавляющими вовремя и точно". "Но все равно концерт и деятельность - это основной слон, который держит все это", - сказал Сидоренко.

Доли дохода по направлениям группа не называет. Он лишь отметил, что львиная доля приходится на концертную деятельность.

Война сменила приоритеты

С началом полномасштабного вторжения концертная деятельность группы фактически остановилась. Впоследствии музыканты начали выступать на улицах украинских городов, позже за границей, а со временем вернулись и к полноценным билетным концертам за пределами Украины.

По словам Сидоренко, с тех пор группа посетила 21 страну и дала около 300 концертов. Сейчас музыканты иногда выступают за границей чаще, чем в Украине.

Главная задача – сбор средств. Группа поддерживает Главное управление разведки и воинские части, где служат бас-гитарист, гитарист и диджей. "Половина группы служит, половина группы пытается их обеспечивать", - сказал Сидоренко.

Поэтому для группы успех концерта определяет не только кассовый сбор. На каждом выступлении проводят аукционы, лотерею и благотворительную продажу мерчу. "Нам главное выйти в ноль и провести аукцион. Чаще выходим в плюс", — пояснил музыкант.

Мерч работает на фонд

Всю прибыль от мерча группа передает благотворительному фонду "Сплоченные", среди учредителей которого есть Сидоренко. Фонд собирает тактические аптечки и бесплатно передает их на фронт.

По словам музыканта, на данный момент группа передала фонду более 8 млн грн прибыли от мерча. В юбилейный тур ТНМК везет тысячу единиц мерчу, в том числе футболки, худые и бейсболки. Музыканты рассчитывают выручить еще миллион гривен. Этих средств, по подсчетам Сидоренко, хватит на аптечки примерно для 320-330 военных.

Что говорят в индустрии

По словам соучредителя билетного оператора Concert.ua Дмитрия Феликсова, у ТНМК есть стабильная аудитория, хотя преимущественно выступает на небольших площадках. В последние годы группа также проводит концерты на Origin Stage. Отдельный интерес публики вызывают специальные программы - выступления с симфоническим оркестром и рождественский "Вертеп", который музыканты представляют уже много лет.

По словам Феликсова, сегодня специальные программы — едва ли не главный способ удерживать внимание публики. Украинский рынок ограничен, а повторение той же программы постепенно снижает интерес. "Юбилей – хороший повод пригласить зрителя, но важно предложить ему новый концертный опыт", – говорит он.

Цена билета зависит от затрат на гонорар артиста, аренду, технику, логистику и рекламу, а также готовность аудитории платить. Поэтому цены на концерты одного артиста в разных городах могут сильно разниться.

Анализ Concert.ua, охватывающий концерты с более чем 200 проданными билетами, показывает разное поведение покупателей. Во Львове за последнюю неделю перед событием покупают 27,9% билетов, в Одессе – 23,7%, в Киеве – 17%.

По словам Феликсова, выручка от билетов не равна доходу артиста. Значительная ее часть покрывает расходы по организации концерта.

В то же время воздушные тревоги, обстрелы и отключения электроэнергии затрудняют организацию концертов и создают риск их переноса или отмены. При этом значительную часть средств организаторы тратят еще до проведения происшествия.

По словам соучредителя Concert.ua Дмитрия Феликсова, доступных механизмов страхования военных рисков практически нет. В то же время, дорожают аренда площадок, техническое обеспечение и логистика, тогда как покупательная способность аудитории ограничивает возможности повышения цен на билеты.

"Организатору все сложнее прогнозировать не только прибыль, но и возможность окупить концерт", - отмечает Феликсов.

Как война сменила работу и приоритеты ТНМК

Экономика ТНМК по-прежнему в значительной степени зависит от концертов. Стриминговые платформы и рекламные контракты остаются дополнительными источниками поступлений, однако не обеспечивают сопоставимых с выступлениями доходов.

После начала полномасштабного вторжения изменились не только условия работы группы, но и приоритеты использования заработанных средств. Концертная деятельность возобновлялась постепенно: от уличных выступлений до полноценных заграничных туров. В то же время организация концертов стала более дорогой и рискованной из-за войны.

Тем не менее, ТНМК продолжает выступать и направляет большую часть заработанных средств на нужды украинских военных. Таким образом концерты для группы остаются не только источником дохода, но и способом финансировать помощь армии.