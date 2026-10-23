ТНМК — 30 сезонів: як монетизується український гурт після 30 років на сцені

Основними джерелами доходу гурту ТНМК залишаються концерти, незначні надходження від стримінгових платформ та поодинокі рекламні контракти. Однак із початком повномасштабного вторгнення фінансові пріоритети музикантів змінилися: більшу частину зароблених коштів гурт спрямовує на підтримку українського війська. Dilo розібралося, як заробляє ТНМК після 30 років на сцені, скільки коштів приносить мерч і як війна змінила фінансову модель гурту.

Концерти замість альбомів

Учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, каже, що модель гурту не змінювалася десятиліттями. Альбоми приносили гроші лише недовго.

"За винятком короткого періоду, коли за альбоми почали, а потім швидко перестали платити гарні гроші, схема була проста: живлять її лише концерти", — пояснив він.

Авторські відрахування, за словами Сидоренка, становлять невелику частину доходу. Гурт спрямовував їх на операційні витрати і не розраховував на них як на основне джерело.

Стримінги музиканти вважають непоганим додатком, який допомагає розвиватися. Пісні в рекламі й кіно називають разовими історіями, що іноді "додають вчасно і влучно". "Але все одно концерт і діяльність — це основний слон, який тримає все це", — сказав Сидоренко.

Частки доходу за напрямами гурт не називає. Він лише зазначив, що левова частка припадає на концертну діяльність.

Війна змінила пріоритети

Із початком повномасштабного вторгнення концертна діяльність гурту фактично зупинилася. Згодом музиканти почали виступати на вулицях українських міст, пізніше за кордоном, а з часом повернулися й до повноцінних квиткових концертів за межами України.

За словами Сидоренка, відтоді гурт відвідав 21 країну і дав близько 300 концертів. Нині музиканти іноді виступають за кордоном частіше, ніж в Україні.

Головне завдання — збір коштів. Гурт підтримує Головне управління розвідки та військові частини, де служать бас-гітарист, гітарист і діджей. "Половина групи служить, половина групи намагається їх забезпечувати", — сказав Сидоренко.

Тому для гурту успіх концерту визначає не лише касовий збір. На кожному виступі проводять аукціони, лотерею і благодійний продаж мерчу. "Нам головне вийти в нуль і провести аукціон. Найчастіше виходимо в плюс", — пояснив музикант.

Мерч працює на фонд

Увесь прибуток від мерчу гурт передає благодійному фонду "Згуртовані", серед засновників якого є Сидоренко. Фонд збирає тактичні аптечки й безкоштовно передає їх на фронт.

За словами музиканта, на цей момент гурт передав фонду понад 8 млн грн прибутку від мерчу. У ювілейний тур ТНМК везе тисячу одиниць мерчу, зокрема футболки, худі та бейсболки. Музиканти розраховують виручити ще мільйон гривень. Цих коштів, за підрахунками Сидоренка, вистачить на аптечки приблизно для 320–330 військових.

Що кажуть в індустрії

За словами співзасновника квиткового оператора Concert.ua Дмитра Феліксова, ТНМК має стабільну аудиторію, хоча переважно виступає на невеликих майданчиках. Останніми роками гурт також проводить концерти на Origin Stage. Окремий інтерес публіки викликають спеціальні програми — виступи із симфонічним оркестром та різдвяний "Вертеп", який музиканти представляють уже багато років.

За словами Феліксова, сьогодні спеціальні програми — чи не головний спосіб утримувати увагу публіки. Український ринок обмежений, а повторення тієї самої програми поступово знижує інтерес. "Ювілей — хороший привід запросити глядача, але важливо запропонувати йому новий концертний досвід", — каже він.

Ціна квитка залежить від витрат на гонорар артиста, оренду, техніку, логістику й рекламу, а також від готовності аудиторії платити. Тому ціни на концерти одного артиста в різних містах можуть сильно відрізнятися.

Аналіз Concert.ua, який охоплює концерти з понад 200 проданими квитками, показує різну поведінку покупців. У Львові за останній тиждень перед подією купують 27,9% квитків, в Одесі — 23,7%, у Києві — 17%.

За словами Феліксова, виручка від квитків не дорівнює доходу артиста. Значна її частина покриває витрати на організацію концерту.

Водночас, повітряні тривоги, обстріли та відключення електроенергії ускладнюють організацію концертів і створюють ризик їх перенесення або скасування. При цьому значну частину коштів організатори витрачають ще до проведення події.

За словами співзасновника Concert.ua Дмитра Феліксова, доступних механізмів страхування воєнних ризиків практично немає. Водночас дорожчають оренда майданчиків, технічне забезпечення та логістика, тоді як купівельна спроможність аудиторії обмежує можливості підвищення цін на квитки.

"Організатору дедалі складніше прогнозувати не лише прибуток, а й можливість окупити концерт", — зазначає Феліксов.

Як війна змінила роботу та пріоритети ТНМК

Економіка ТНМК, як і раніше, значною мірою залежить від концертів. Стримінгові платформи та рекламні контракти залишаються додатковими джерелами надходжень, однак не забезпечують співмірних із виступами доходів.

Після початку повномасштабного вторгнення змінилися не лише умови роботи гурту, а й пріоритети у використанні зароблених коштів. Концертна діяльність відновлювалася поступово: від вуличних виступів до повноцінних закордонних турів. Водночас організація концертів стала дорожчою та ризикованішою через війну.

Попри це, ТНМК продовжує виступати й спрямовує більшу частину зароблених коштів на потреби українських військових. Таким чином, концерти для гурту залишаються не лише джерелом доходу, а й способом фінансувати допомогу армії.