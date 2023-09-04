15 лет тюрьмы грозит стрелку "армии ДНР", воевавшему против ВСУ на Херсонщине и Донетчине

Служба безопасности собрала доказательства вины еще на одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на южном и восточном фронтах.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители совместно с бойцами ВСУ задержали злоумышленника во время контрнаступательной операции украинских защитников по освобождению поселка Урожайное Донецкой области.

"Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ. Там он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы" отмечают в СБУ.

После начала полномасштабного вторжения РФ предатель активно участвовал в боевых действиях против ВСУ в районах Давыдов Брод, Садок и Белогорка на Херсонщине.

Также он осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских окупантов вблизи Новой Каховки.

Затем боевика перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступательных действий украинских войск в районе Урожайного.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в незаконных вооруженных формированиях жителя Луганской области, вторично оказавшегося в украинском плену вскоре после освобождения по обмену.