В Україні засудили бойовика "ЛНР", що стікаючи кров'ю приповз до повторного полону після обміну в січні

Суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та участі у незаконних збройних формуваннях мешканця Луганської області, який вдруге опинився в українському полоні незабаром після звільнення за обміном.

Як повідомляють у Службі безпеки України, за частиною 2 статті 110 та частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу йому присудили до 10 років ув'язненн в колонії.

Зазначається, що "військову кар’єру" в "ЛНР" фігурант розпочав у 2019 році. Протягом двох років він звільнявся та повертався на "службу", потім у складі "окремої інженерно-саперної роти", займався розмінуванням місцевості в Рубіжному та Лисичанську.

За даними слідства, аби уповільнити контрнаступ бійців ЗСУ, ватажки доручили йому "закрити" протипіхотними мінами підступи до позицій бойовиків у районі Білогорівки. Там він вперше потрапив у полон.

У січні 2023 року загарбник пішов на обмін, але за три місяці знову повернувся до української тюрми. Вдруге він потрапив у полон під час штурмових дій окупаційних військ у районі Сіверська на Бахмутському напрямку.

"Фігурант зазнав тяжкого поранення, але "товариші по службі" кинули його на полі бою. У пошуках допомоги він, стікаючи кров’ю, виповз на позиції військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зрештою правопорушник надав слідчим СБУ свідчення щодо своєї участі у збройних формуваннях країни-агресора, своїх командирів, отриманих наказів тощо. Зазначимо, що винесений вирок найдовше ув'язнення з можливих згідно вказаних статей КК.

Нагадаємо також, що в липні було визнано винним у державній зраді та участі в терористичній організації мешканця Луганської області, що допомагав в захопленні російськими військами Лисичанська і був затриманий під час боїв поблизу Білогорівки у вересні 2022 року.

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