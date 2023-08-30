В Украине осудили боевика "ЛНР", истекая кровью приползшего в плен повторно после обмена в январе

Суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях жителя Луганской области, повторно оказавшегося в украинском плену вскоре после освобождения по обмену.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, по части 2 статьи 110 и части 2 статьи 260 Уголовного кодекса его приговорили к 10 годам заключения в колонии.

Отмечается, что "военную карьеру" в ЛНР фигурант начал в 2019 году. В течение двух лет он увольнялся и возвращался на "службу", затем в составе "отдельной инженерно-саперной роты", занимался разминированием местности в Рубежном и Лисичанске.

По данным следствия, чтобы замедлить контрнаступление бойцов ВСУ, руководство поручило ему "закрыть" противопехотными минами подступы к позициям боевиков в районе Белогоровки. Там он впервые попал в плен.

В январе 2023 года захватчик пошел на обмен, но через три месяца снова вернулся в украинскую тюрьму. Второй раз он попал в плен во время штурмовых действий оккупационных войск в районе Северска на Бахмутском направлении.

"Фигурант получил тяжелое ранение, но "сослуживцы" бросили его на поле боя. В поисках помощи он, истекая кровью, выполз на позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В итоге правонарушитель дал следователям СБУ показания о своем участии в вооруженных формированиях страны-агрессора, своих командиров, полученных приказов и так далее. Отметим, что вынесенный приговор предусматривает наиболее длительное заключение из возможных по указанным статьям УК.

Напомним также, что в июле был признан виновным в государственной измене и участии в террористической организации житель Луганской области, который помогал в захвате российскими войсками Лисичанска и был задержан во время боев у Белогоровкиа в сентябре 2022 года.

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