Захваченному при освобождении Белогоровки боевику "ЛНР" вынесли приговор по двум статьям

Суд признал виновным в государственной измене и участии в террористической организации жителя Луганской области, помогавшему в захвате российскими войсками Лисичанска.

Как сообщает Служба безопасности Украины, фигуранту по части 1 статьи 111 и части 1 статьи 258-3 назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества (обе статьи предусматривают до 15 лет тюрьмы).

Речь идет о боевике с позывным "Бледный", который в начале полномасштабного вторжения России присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что в рядах захватчиков он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Лисичанском направлении и захватывал украинские населенные пункты в Луганской области.

Он был задержан в ходе боев у поселка Белогоровка в сентябре 2022 года. Отмечается, что боевиком является местный житель, и он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины еще с апреля 2019 года.

Напомним также, что недавно по этим статьям были признаны виновными житель Луганска, воевавший против Украины на территории Николаевской области, а также боевик "ЛНР", воевавший против сил АТО еще с 2015 года.