Захопленому при звільненні Білогорівки бойовику "ЛНР" винесли вирок за двома статтями

Суд визнав винним у державній зраді та участі в терористичній організації мешканця Луганської області, що допомагав в захопленні російськими військами Лисичанська.

Як повідомляє Служба безпеки України, фігуранту за частиною 1 статті 111 та частиною 1 статті 258-3 призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна (обидві статті передбачають до 15 років тюрми).

Мова йде про бойовика з позивним "Блєдний", який на початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу Збройних сил РФ.

Зазначається, що в лавах загарбників він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Лисичанському напрямку та захоплював українські населені пункти на Луганщині.

Його було затримано під час боїв поблизу селища Білогорівка у вересні 2022 року. Зазначається, що бойовиком є місцевий житель, і він обстрілював позиції українських військ на сході України ще з квітня 2019 року.

Нагадаємо також, що нещодавно за цими статтями було визнано винними мешканця Луганська, який воював проти України на території Миколаївської області, а також бойовика "ЛНР", що воював проти сил АТО ще з 2015 року.