9 лет за решеткой проведет информатор оккупантов

По материалам Службы безопасности Украины информатор РФ, которая корректировала огонь по ВСУ на Донбассе, получила 9 лет за решеткой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет тюремного срока. Она передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.

Так, в суде доказано, что осужденная в июне 2022 года добровольно передавала представителям незаконного вооруженного формирования ДНР информацию о перемещении и расположении ВСУ в Донецкой области.

Через мобильное приложение и приложение Google Maps она сливала врагу данные о расположении военнослужащих и составе боеприпасов, перемещении военной техники и транспорта.

Также женщина должна была сообщать о результатах обстрелов по предоставленным ею координатам.

"Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Только благодаря своевременному реагированию сил обороны, подразделение Вооруженных сил вовремя изменило позиции", - отмечают в СБУ.

Женщина приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

Напомним, по материалам СБУ к 15 годам лишения свободы приговорен организатор межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ под псевдонимом "Профессор", которого признали виновным в государственной измене.