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9 лет за решеткой проведет информатор оккупантов
По материалам Службы безопасности Украины информатор РФ, которая корректировала огонь по ВСУ на Донбассе, получила 9 лет за решеткой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет тюремного срока. Она передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении.
Так, в суде доказано, что осужденная в июне 2022 года добровольно передавала представителям незаконного вооруженного формирования ДНР информацию о перемещении и расположении ВСУ в Донецкой области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Через мобильное приложение и приложение Google Maps она сливала врагу данные о расположении военнослужащих и составе боеприпасов, перемещении военной техники и транспорта.
Также женщина должна была сообщать о результатах обстрелов по предоставленным ею координатам.
"Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Только благодаря своевременному реагированию сил обороны, подразделение Вооруженных сил вовремя изменило позиции", - отмечают в СБУ.
Женщина приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).
Напомним, по материалам СБУ к 15 годам лишения свободы приговорен организатор межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ под псевдонимом "Профессор", которого признали виновным в государственной измене.