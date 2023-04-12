Бывший "беркутовец" организовал российскую агентурную сеть в пяти регионах Украины

Служба безопасности установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, разоблаченной в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донбассе в августе прошлого года. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" – Валерий Астахов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после оккупации Крыма Астахов перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения".

В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных украинских регионов, в том числе из Бахмута.

"Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны во фронтовых районах нашего государства. Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через мессенджер Телеграмм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что полученные сведения бывший "беркутовец" передавал своим кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма.

Разведданные требовались оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Астахову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"В настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя, а также всех его приспешников и их российских "кураторов" к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще одного вражеского приспешника в ходе масштабных контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.