Экс-чиновники Госгеокадастра в Винницкой области украли десятки гектаров государственных земель

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с ДБР продолжают системную работу по разоблачению бывших высокопоставленных должностных лиц Госгеокадастра на хищении сельскохозяйственных земель государственной собственности. В настоящее время собрана доказательная база на четырех бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники незаконно издавали приказы о передаче в собственность одному и тому же лицу земельных участков по два и более раза по одному целевому назначению, то есть осуществляли незаконную "двойную приватизацию". Затем такие участки реализовывались в интересах третьих лиц.

Таким образом, чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров.

Их общая рыночная стоимость составляет более 85 млн грн.

"На основании собранных доказательств всем 4 должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Решается вопрос об избрании мер пресечения", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что идет следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что в апреле 2021 года киберспециалисты СБУ задокументировали масштабную сделку по отчуждению сельскохозяйственных земель государственного фонда Украины.

К организации преступного механизма причастны руководители 22 региональных управлений Госгеокадастра.

Противоправный механизм функционировал через "пробелы" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", в которую организаторы сделки вносили недостоверные сведения.

Тогда СБУ направила официальное письмо Госгеокадастру с требованием немедленно устранить недостатки, выявленные Службой в работе информационных систем ведомства.

Восемь главам госучреждений в Житомирской, Кировоградской и Черниговской областях сообщены о подозрении ранее.

Как сообщалось ранее, должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области разоблачили на том, что они незаконно раздали частным лицам 40 га земли. Рыночная стоимость розданных участков составляет более 3 млн. грн.