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Преступность
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Экс-чиновники Госгеокадастра в Винницкой области украли десятки гектаров государственных земель

Экс-чиновники Госгеокадастра в Винницкой области украли десятки гектаров государственных земель
Чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с ДБР продолжают системную работу по разоблачению бывших высокопоставленных должностных лиц Госгеокадастра на хищении сельскохозяйственных земель государственной собственности. В настоящее время собрана доказательная база на четырех бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники незаконно издавали приказы о передаче в собственность одному и тому же лицу земельных участков по два и более раза по одному целевому назначению, то есть осуществляли незаконную "двойную приватизацию". Затем такие участки реализовывались в интересах третьих лиц.

Таким образом, чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров.

Их общая рыночная стоимость составляет более 85 млн грн.

Фото 2 — Экс-чиновники Госгеокадастра в Винницкой области украли десятки гектаров государственных земель

"На основании собранных доказательств всем 4 должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Решается вопрос об избрании мер пресечения", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что идет следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что в апреле 2021 года киберспециалисты СБУ задокументировали масштабную сделку по отчуждению сельскохозяйственных земель государственного фонда Украины.

К организации преступного механизма причастны руководители 22 региональных управлений Госгеокадастра.

Противоправный механизм функционировал через "пробелы" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", в которую организаторы сделки вносили недостоверные сведения.

Тогда СБУ направила официальное письмо Госгеокадастру с требованием немедленно устранить недостатки, выявленные Службой в работе информационных систем ведомства.

Восемь главам госучреждений в Житомирской, Кировоградской и Черниговской областях сообщены о подозрении ранее.

Как сообщалось ранее, должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области разоблачили на том, что они незаконно раздали частным лицам 40 га земли. Рыночная стоимость розданных участков составляет более 3 млн. грн.

Автор:
Светлана Манько