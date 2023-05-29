Сдавала в аренду сельхозугодия: настоятельницу храма в Черкасской области разоблачили на земельных сделках

Служба безопасности разоблачила преступную схему использования земель государственного фонда на территории Черкасской области. К организации сделки причастна настоятельница женского монастыря Уманской епархии УПЦ (МП).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в течение 10 лет женщина незаконно сдавала в аренду более 40 га сельхозугодий, предоставленных государством послушницам для ведения собственного хозяйства.

"Арендатором" земель монастыря был владелец местного агропредприятия.

Ежегодно он платил настоятельнице десятки тысяч гривен наличными за нелегальное использование угодий религиозной общины.

По данным следствия, "стороны" не заключали никаких договоров, а все "расчеты" осуществляли исключительно на устных договоренностях, что позволяло аграрию платить за землю суммы, значительно ниже рыночных, а также избегать налогообложения.

"По материалам СБУ подано исковое заявление в Хозяйственный суд Черкасской области с требованием расторгнуть договор аренды с религиозным учреждением и вернуть земли в государственную собственность. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) продолжаются следственные действия", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас проводятся комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению участников "схемы" к ответственности.

Ранее Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) на разжигании межрелигиозной розни.

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