Экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича подозревают в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ Российской Федерации за шпионаж.

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Отмечается, что 5-я служба федеральной службы безопасности РФ создала организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков.

"В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора. Привлекли ФСБешники к своей противоправной деятельности и представителям бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил эксначальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, который привлек в группу других граждан Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие гостайну, и пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

В частности, для прикрытия экс-заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины, привлекая к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности в Украине и способных оказывать помощь работникам ФСБ.

Владимиру Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

В то же время сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой – по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Киеве хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.