Главу общины и депутата сельсовета в Николаевской области обвиняют в госизмене

Председателя объединенной территориальной общины и депутата сельского совета Николаевской области Служба безопасности Украины и полиция задержали по подозрению в государственной измене.

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Об этом говорится в пресс-службе СБУ .

Отмечается, что в марте 2022 года во время временной оккупации войсками Российской Федерации одного из населенных пунктов области представители местного самоуправления поддерживали вражеские войска, мешали оборонять поселок, в результате чего он был оккупирован.

Правоохранители установили роль и действия каждого фигуранта. Так, глава объединенной территориальной общины призвал жителей не сопротивляться вражеским войскам, запрещал строить блокпосты у въезда в населенный пункт, а также организовал размещение врага в школе.

Напомним, житель Донецкой области получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Мужчина сдавал россиянам позиции Вооруженных Сил Украины. Он оправдывал военную агрессию РФ против Украины и предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.