Голову громади та депутата сельради на Миколаївщині звинувачують у держзраді

Голову об’єднаної територіальної громади та депутата селищної ради Миколаївської області Служба безпеки України та поліція затримали за підозрою у державній зраді.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у прес-службі СБУ.

Зазначається, що в березні 2022 року під час тимчасової окупації військами Російської Федерації одного з населених пунктів області представники місцевого самоврядування підтримували ворожі війська, заважали обороняти селище, внаслідок чого воно було окуповано.

Правоохоронці встановили роль та дії кожного із фігурантів. Так, голова об’єднаної територіальної громади закликав мешканців не чинити опір ворожим військам, забороняв споруджувати блокпости біля в’їзду в населений пункт, а також організував розміщення ворога у школі.

Нагадаємо, мешканець Донецької області отримав 15 років тюрми за державну зраду. Чоловік ​​здавав росіянам позиції Збройних Сил України. Він виправдовував військову агресію РФ проти України та надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.