Грабил украинцев под видом "обысков": коллаборант из Купянска проведет за решеткой 13 лет

Служба безопасности собрала доказательную базу еще одного коллаборанта, который перешел на сторону агрессора во время оккупации Харьковщины. Суд признал предателя виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, после начала полномасштабного вторжения России он поддержал российских окупантов, а в августе 2022 года злоумышленник добровольно вступил в оккупационный "пункт полиции № 2", действовавший на территории временно захваченной общины. Занимая должность "следователя", он фабриковал дела против местных жителей и заточял их в российские застенки.

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом "обысков". Они выносили из квартир деньги, бытовую технику и другое частное имущество.

Если владельцы сопротивлялись, то предатель с русскими применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями. Таким образом, они пытались запугать жителей региона и подавить у них сопротивление кремлевскому режиму.

В СБУ добавляют, что во время увольнения Купянский коллаборант пытался спрятаться, но злоумышленник был задержан на следующий день после освобождения Купянского района.

Напомним, ранее в Харькове работники СБУ поймали группу, собиравшую компромат на военкомов и ВЛК и фиксировавшую "прилеты": подозревают в работе на РФ.