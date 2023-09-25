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Общество
Дата публикации

В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ

В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о нейтрализации в Харьковской области агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, участники которой собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий", - отмечается в нем.

Как указывают правоохранители, такая информация требовалась представителям страны-агрессора для попыток их вербовки и "подготовки специальных информационных операций против Украины".

"Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов РФ по Харькову, а затем выходили на места прилетов для их фиксации и направления отчета оккупантам", - говорят в СБУ.

Сообщается, что в результате многоэтапной спецоперации сотрудники спецслужбы задокументировали преступные действия четырех участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства.

По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Россию, где его завербовали кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС РФ и поставили ему задачу создания собственной агентурной сети в Харькове. В ее состав мужчина привлек четырех своих знакомых из города.

"48-летний житель Харькова, будучи военнообязанным, но, находясь под интеллектуальным влиянием воспитания времен советского союза в духе коммунистических идей, не имея патриотических проукраинских убеждений, добровольно начал общаться через мессенджер Telegram с мужчиной, находящимся в РФ и негласно работающим на ГУ ГШ ВС РФ", - описали в областной прокуратуре.

Судя по сообщениям правоохранителей, другие двое подозреваемых - его 48-летняя сожительница, работница местного газоснабжающего предприятия, а также 61-летний таксист.

Отмечается, что для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов: собранные сведения они переправляли руководителю группы в РФ, а тот предоставлял их своему куратору в российской военной разведке.

В ходе обысков у задержанных обнаружены компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для разведывательно-подрывной деятельности. Следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении по части 2 статьи 28, части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Фото 2 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 3 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 4 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 5 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 6 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 7 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 8 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 9 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 10 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 11 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 12 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 13 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: СБУ
Фото 14 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 15 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 16 — В Харькове поймали собиравших компромат на военкомов и ВВК и фиксировавших "прилеты": подозревают в работе на РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура

Также отмечено, что изъято три боевых гранаты: еще одному фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 263 УКУ (незаконное обращение с боевыми припасами). Других подробностей о нем не приводится. Задержанные находятся под стражей.

Расследование проводит харьковское облуправление СБУ при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Нацполиции и процессуальном руководства областной прокуратуры.

Автор:
Тимофей Беспятов