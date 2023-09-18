Наводчика оккупантов, раскрывавшего координаты ВСУ, приговорили к 15 годам

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя из Лимана, который после де оккупации населенного пункта стал информатором оккупантов и раскрывал им координаты блокпостов ВСУ и бомбоубежища, в котором скрывались гражданские. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и назначил 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также предатель разведывал места базирования сил обороны на территории региона и препятствовал их перемещению на передовую. Для этого он скрыто разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

Кроме того, предатель собирал информацию об объектах "Укрзализныци", а полученную информацию передавал своему однокласснику, который являлся наводчиком в танковой роте. Связь поддерживали из-за запретной соцсети "Одноклассники".

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Лимане во время стабилизационных мер в начале июня этого года.

В ходе обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи с оккупантами. Отмечается, что свою вину предатель так и не признал.

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала "на горячем" агента ФСБ в Днепре. Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.