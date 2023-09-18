Пожизненное заключение грозит еще 8 предателям, которые воевали против ВСУ в Херсонской области и на Донбассе

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на 8 предателей, которые вступили в ряды оккупационных группировок РФ и воевали против Украины. Военные взяли их в плен во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также во время освобождения правобережной части Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди задержанных – гранатометчики, радиотелефонисты и пулеметчики.

"Почти все они боевики "со стажем", поскольку еще до начала полномасштабного вторжения РФ присоединились к террористическим группировкам "Л/ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины", - отмечают в СБУ.

В конце февраля 2022 злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.

"Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали разные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия. Также они обустраивали огневые позиции оккупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевикам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о вынесении приговора шести боевикам Российской Федерации, которые воевали против Сил обороны Украины на восточном фронте.